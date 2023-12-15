Galatasaray'da sol beke 4 aday! İşte listedeki yıldızlar

Angelino'dan beklediği katkıyı alamayan Galatasaray transferde düğmeye bastı. Ocak ayını hareketli geçirecek olan sarı kırmızılılar sol beke 4 aday belirledi.

Cimbom ara transfer döneminde önceliği merkez orta sahayla birlikte sol bek bölgesine verecek.



Teknik direktör Okan Buruk'un da onayı ile araştırmalar başladı.



Sarı-kırmızılı ekip dört isim üzerinde yoğunlaştı



Roma'dan Leonardo Spinazzola, Manchester City'den Sergio Gomez, Santos'tan Felipe Jonatan ve Brestois'ten Bradley Locko sol bek adayları arasında başı çekiyor.



Başkanvekili Erden Timur bizzat transfer çalışmalarıyla ilgileniyor. Oyuncuların menajerleri ve kulüpleriyle kısa süre içinde temasa geçileceği bildirildi.



KATKI YAPAMADI



Galatasaray'ın sol bek problemini çözmek için yaz transfer döneminde Angelino'yu kadrosuna katmıştı.



Cimbom, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte İspanyol sol beki Leipzig'den kiralamıştı. Angelino, sarı-kırmızılı takıma istenilen katkıyı veremedi. İspanyol yıldız sarı-kırmızılı formayı 19 maçta giydi.



Şimdiye kadar sadece 1 gol ve 1 asist üretebildi.



Yönetim ocak ayında 26 yaşındaki oyuncu ile yolları ayırmak için Alman ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.



