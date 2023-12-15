Galatasaray'da derbi öncesi kart alarmı

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, Fatih Karagümrük maçında sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 3 futbolcu bu maçta sarı kart görürse, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

Halil Umut Meler'in sahada uğradığı yumruklu tekmeli saldırının yankıları sürüyor. Futbol dünyası olay sonrası ayaklanırken Türkiye Futbol Federasyonu, önce maçların süresiz ertelendiğini açıklamış ardından da 16. hafta maçlarını ocak ayına atmıştı.



Bu durumda 15. hafta maçını evinde oynayan Galatasaray'ın, Sivasspor deplasmanına gidecekken, evinde 17. hafta maçında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak olması sarı-kırmızılıların lehine olarak lanse edilmişti. Ancak Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı tarihe bakılınca durum hiç de öyle görünmüyor.



Derbi öncesi sarı kart alarmı



Her ne kadar yıldız kaleci Fernando Muslera, kart cezasını iç sahadaki Fatih Karagümrük maçında çekip Sivas'ta kalede yer alacak olsa da Galatasaray, Sivasspor deplasmanına daha zorlu kış şartlarında gidecek.



Afrika Kupası sebebiyle Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Cedric Bakambu gibi yıldızlar büyük ihtimalle Sivas deplasmanında olmayacak.



Ayrıca sarı kırmızılılarda kart cezası sınırında olan Davinson Sanchez, Sacha Boey ve Sergio Oliveira; Karagümrük maçında sarı kart görürse bu oyuncular Fenerbahçe derbisinde Kadıköy'de forma giyemeyecek.