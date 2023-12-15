Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o takımlar...

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 6. ve son maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek 12 puanla grubunu 1. sırada tamamladı. Bu skorla beraber adını son 16 turuna yazdıran sarı-lacivertli takımın muhtemel rakipleri belli oldu. İşte son dakika Fenerbahçe - UEFA Konferans Ligi haberinin tüm detayları...

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 6. ve son maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek 12 puanla grubunu 1. sırada tamamladı. Bu skorla beraber adını son 16 turuna yazdıran sarı-lacivertli takımın muhtemel rakipleri belli oldu. İşte son dakika Fenerbahçe - UEFA Konferans Ligi haberinin tüm detayları...Bu sezon yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden temsilcimiz Fenerbahçe, H gurubu 6. ve son maçında evinde Spartak Trnava'yı konuk etti.Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup ederek son maçta 3 puanı hanesine yazdırdı.Bu skorla beraber puanını 12'ye yükselten Sarı Kanarya, grubunu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.H grubunun puan durumu ise şu şekilde; 1. Fenerbahçe (12 puan), 2. Ludogorets (12 puan), 3. Nordsjaelland (10 puan), 4. Spartak Trnava (1 puan).Grubun bu puan durumu ile bitmesi ile birlikte sarı-lacivertli takımın son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar, UEFA Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan gruplarla play-off turu oynayacak ve galip gelen takımlar son 16 turuna yükselerek Fenerbahçe'nin rakibi olacaklar.OlympiakosAjaxReal BetisSturm GrazRoyale Union Saint-GilloiseMaccabi HaifaServetteMoldeBratislavaGentDinamo ZagrebBodo/GlimtLegia VarasovaFerençvaroşFrankfurtLudogorets