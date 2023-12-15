Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o takımlar...
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 6. ve son maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek 12 puanla grubunu 1. sırada tamamladı. Bu skorla beraber adını son 16 turuna yazdıran sarı-lacivertli takımın muhtemel rakipleri belli oldu. İşte son dakika Fenerbahçe - UEFA Konferans Ligi haberinin tüm detayları...
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 6. ve son maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek 12 puanla grubunu 1. sırada tamamladı. Bu skorla beraber adını son 16 turuna yazdıran sarı-lacivertli takımın muhtemel rakipleri belli oldu. İşte son dakika Fenerbahçe - UEFA Konferans Ligi haberinin tüm detayları...
Bu sezon yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden temsilcimiz Fenerbahçe, H gurubu 6. ve son maçında evinde Spartak Trnava'yı konuk etti.
Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup ederek son maçta 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu skorla beraber puanını 12'ye yükselten Sarı Kanarya, grubunu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.
H grubunun puan durumu ise şu şekilde; 1. Fenerbahçe (12 puan), 2. Ludogorets (12 puan), 3. Nordsjaelland (10 puan), 4. Spartak Trnava (1 puan).
Grubun bu puan durumu ile bitmesi ile birlikte sarı-lacivertli takımın son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
AVRUPA LİGİ'NDEN GELEN TAKIMLAR...
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar, UEFA Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan gruplarla play-off turu oynayacak ve galip gelen takımlar son 16 turuna yükselerek Fenerbahçe'nin rakibi olacaklar.
İşte UEFA Avrupa Ligi'nden gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
Olympiakos
Ajax
Real Betis
Sturm Graz
Royale Union Saint-Gilloise
Maccabi Haifa
Servette
Molde
UEFA Konferans Ligi'nden gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
Bratislava
Gent
Dinamo Zagreb
Bodo/Glimt
Legia Varasova
Ferençvaroş
Frankfurt
Ludogorets
Bu sezon yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden temsilcimiz Fenerbahçe, H gurubu 6. ve son maçında evinde Spartak Trnava'yı konuk etti.
Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup ederek son maçta 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu skorla beraber puanını 12'ye yükselten Sarı Kanarya, grubunu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.
H grubunun puan durumu ise şu şekilde; 1. Fenerbahçe (12 puan), 2. Ludogorets (12 puan), 3. Nordsjaelland (10 puan), 4. Spartak Trnava (1 puan).
Grubun bu puan durumu ile bitmesi ile birlikte sarı-lacivertli takımın son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
AVRUPA LİGİ'NDEN GELEN TAKIMLAR...
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar, UEFA Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan gruplarla play-off turu oynayacak ve galip gelen takımlar son 16 turuna yükselerek Fenerbahçe'nin rakibi olacaklar.
İşte UEFA Avrupa Ligi'nden gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
Olympiakos
Ajax
Real Betis
Sturm Graz
Royale Union Saint-Gilloise
Maccabi Haifa
Servette
Molde
UEFA Konferans Ligi'nden gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
Bratislava
Gent
Dinamo Zagreb
Bodo/Glimt
Legia Varasova
Ferençvaroş
Frankfurt
Ludogorets