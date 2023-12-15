Fenerbahçe kasasını doldurdu! Tam 239 milyon...

Fenerbahçe bu sezon Konferans Ligi'ndeki başarılı performansıyla kasasını da doldurdu. 3 ön eleme turundan 300 bin Euro toplayan F.Bahçe, gruplara kalarak 2 milyon 940 bin Euro daha aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe bu sezon Konferans Ligi'ndeki başarılı performansıyla kasasını da doldurdu.



3 ön eleme turundan 300 bin Euro toplayan F.Bahçe, gruplara kalarak 2 milyon 940 bin Euro daha aldı. Katsayı puanından 979 bin Euro, 4 galibiyetten 2 milyon Euro kazanan sarı-lacivertliler lider bitirdiği için 650 bin Euro, son 16 bileti için de 600 bin Euro daha alıp toplam 7.5 milyon Euro'luk (239 milyon TL) geliri garantiledi.



