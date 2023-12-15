Fenerbahçe’den transfer şovu! 20 milyonluk dünyan yıldızıyla şampiyonluk geliyor

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Spartak Trnava karşısında muhteşem bir performans sergileyerek 4-0'lık skorla galip geldi.Bu zaferle birlikte son 32'ye adını yazdıran sarı-lacivertli ekip, büyük bir moral kazandı.Şimdi ise kulüp, 3 kulvarda da iddialı bir yol haritası çizmek için planlamalarını yapıyor.Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte, Fenerbahçe transfer çalışmalarına odaklandı.Takım, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefleyerek kadrosunu güçlendirmek amacıyla çalışmalarını hızlandırdı.Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertli kulüp, özellikle orta sahaya yapacağı takviyeler için adımlar atmaya başladı.Orta saha eksikliğini doldurmak isteyen Fenerbahçe, sonunda aradığı yıldızı buldu.Fotomaç’ın haberine göre; Orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Benfica forması giyen Portekiz asıllı Florentino Luis için düğmeye bastı.24 yaşındaki yıldız, teknik direktör İsmail Kartal’ın öncelikli isimleri arasında yer alıyor. Benfica, transfere sıcak baksa da yüksek bir fiyat biçeceği düşünülüyor.Florentino Luis, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 17 maçta gol ya da asist katkısı yapamadı. Güncel değeri ise 20 milyon euro.