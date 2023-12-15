Başkan Hasan Arat'ın hedefi yabancı teknik direktör!

Süper Lig'de zirvenin bir hayli gerisinde kalan, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne ise grup aşamasında veda eden Beşiktaş'ta bu sezon 3 teknik adam görev yaptı.Sezona Şenol Güneş'le başlayan daha sonra ise göreve Burak Yılmaz'ı getiren siyah-beyazlılar, son olarak ise takımı Rıza Çalımbay'a emanet etmişti.Çalımbay'la 6 resmi maça çıkan, bu karşılaşmalarda da 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı.Siyah-beyazlıların devre arası takımın başına yabancı bir teknik direktör getirmek istediği belirtildi.Sports Digitale'nin haberine göre, başkanlığa gelmeden önce de yabancı bir teknik direktör düşüncesi olan Hasan Arat, ilk etapta Rıza Çalımbay ile yola devam etme kararı aldı.Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe derbisinde alınan mağlubiyet ve ortaya koyulan yetersiz oyun Çalımbay'a olan güveni azaltırken, başkan Hasan Arat da derbinin ardından deneyimli teknik adam konusunda fikir değişikliğine gitti.Siyah-beyazlılarda futboldan sorumlu isimler Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba bazı yabancı teknik direktörlerle görüşme gerçekleştirdi.Hatırlanacağı üzerine Beşiktaş'ın gündemine son olarak Almanya Milli Takımı'nda görev yapan 58 yaşındaki Hansi Flick gelmişti.Beşiktaş, devre arasında takımın başına yabancı bir teknik direktör getirerek, hem yeni teknik adamın ligi tanımasını hem de şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapmak istiyor.