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Trabzon'da Maxi Gomez'den haber var: Ocakta geri dönebilir

Trabzonspor'un büyük umutlarla transfer ettiği Maxi Gomez, kötü performansının ardından sezon başında Cadiz'e kiralanmıştı. Deneyimli futbolcu burada da beklentileri karşılayamayınca bordo-mavililere dönme ihtimali doğdu.

Ekleme: 14.12.2023 - 15:05 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:06 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor'un sezon başında La Liga ekiplerinden Cadiz'e bedelsiz olarak kiraladığı Uruguaylı forvet Maxi Gomez ile flaş gelişmeler yaşanıyor.

İspanyol basınından El Gol Digital, Cadiz'de kariyerinin en verimsiz dönemini yaşayan Maxi Gomez ile ilgili bir iddia ortaya attı.

Gol atma becerisi gösteremedi

Haberde, 15 maçta gol atamayan Uruguaylı forvetin 31 Aralık tarihine kadar fileleri sarsamaması halinde Trabzonspor'a geri döneceği belirtildi.

Trabzon'da Maxi Gomez'den haber var: Ocakta geri dönebilir

Opsiyonu 3.75 milyon euro

Bordo-mavili ekip, Gomez'i sezon başında Cadiz'e bedelsiz olarak kiralamış ve sözleşmesine sezon sonunda zorunlu olmayan 3.75 milyon euro satın alma opsiyonu koydurmuştu.
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