Lugano - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Konferans Ligi'nde gruptan çıkma ihtimali bulunmayan Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkma ihtimali bulunmayan Beşiktaş, D Grubu'nda perşembe günü(bugün) İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



İki takım arasındaki karşılaşma TSİ 23.00'te Letzigrund Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek.



Grubun ilk haftasında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 1 puan alabilen Beşiktaş'ın grupta galibiyeti bulunmuyor. Geride kalan 5 haftada 4 yenilgi ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, son sırada yer alıyor.



Ligde 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetinin yanı sıra tek galibiyetini Beşiktaş karşısında alan Lugano ise 3. basamakta bulunuyor.



Muhtemel 11'ler



Lugano: Saipi, Arigoni, Mai, Hajrizi, Hajdara, Belhaj, Sabbatini, Steffen, Bislimi, Cimignani, Celar.



Beşiktaş: Ersin, Onur, Amartey, Aytuğ, Tayfur, Salih, Hadziahmetovic, Cenk, Chamberlain, Zaynutdinov, Muleka.