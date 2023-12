Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç açıkladı! Mehmet Büyükekşi'nin istifası istendi mi?

Kulüpler Birliği Vakfı, Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından olağanüstü toplandı. Saat 14.00'te başlayan toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Uzun saatler süren toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, flaş açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki ofisinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve kulüp başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının arından Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.



Uzun bir toplantı olduğunu söyleyen Ali Koç, "Toplantımızın büyük bir bölümüne sayın Spor Bakanımız da katıldı. Katılması çok da faydalı oldu. Pazartesi akşamı hepimizin gözü önünde yaşanan olaylar, başta futbolun paydaşları olmak üzere ama sadece futbolun paydaşları değil tüm ülkemizi derinden yaralamıştır. Ülkenin futbol marka değerine de uluslararası alanda zarar vermiştir. Böyle şiddet içeren bir olayın kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Halil Umut Meler'in yaşadıkları ve kare kare seyrettiğimiz kameraya yansıyanalar hepimizin içini acıttı.



En çok doğal olarak ailesinin içini acıtmıştır. Kendisine, ailesine, maçı yöneten hakemlere ve Türk futbolunun geneline çok çok geçmiş olsun demek istiyoruz. Önemli olan Halil Umut Meler'in bir an önce sağlığına kavuşması ve o anın verdiği üzüntü ve şokla verdiği kararı değiştirip yeşil sahalara dönmesini gönülden diliyoruz. Zaten hakem kalitesindeki sıkıntılar hepimizin malumu.



Türkiye'nin en iyi hakeminin bu trajik olaydan sonra kararını gözden geçirip dönmesini canı gönülden arzu ediyoruz. Pazartesi akşamı yaşananlar yeşil sahalara hiç yakışmadı, sporun ruhuna hiç yakışmadı ve görmeyi hiç arzu etmediğimiz bir olayla karşı karşıya kaldık. Ancak şunu da unutmayalım bu hadisenin daha önce statlarımızda defalarca yaşandığını da unutmayalım. Belki bu kadar göz önünde olan bir maçta değil ama yıllarca pek çok maçta benzer olaylar ne yazık ki yaşanmıştır. Gün büyük bir cesaret ve kararlılıkla birikmiş sorunların üzerine gitme ve bir daha benzer olayların yaşanmaması için ne adım gerekiyorsa atma günüdür. Bu yaşananları geniş açıdan ele almamız lazım, buralara nasıl geldiğimizi iyi anlamamız lazım. Gerçeği hep birlikte görmemiz gerekmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu, MHK, hakemler, kulüplerimiz, medya, taraftarlar, teknik direktörler herkesin nereden nereye geldiğimizi çok iyi irdelemesi gerekmektedir. Hepimiz bu son yaşananlardan hareketle Türk futbolunu enine boyuna düşünmek zorundayız. Biz bu noktaya nasıl geldiğimizi anlarsak, bundan sonrası için çözüm yaratabiliriz. Çünkü bu tabloda herkesin payı var. Kimse de sorumluluktan kaçmamalı. Bu sorunlar Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisini ayırıp, sorumluluğu başkalarına yükleyerek çözebileceği sorunlar değildir. Türk futbolunun yönetiminden sorumlu olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımızın spor medyasını, teknik direktörleri, eski hakem yorumcularını, televizyon yorumcularını, büyük fedakarlık eden spor kulüplerimizi, bu spor kulüplerimizin başkanlarını ve yöneticilerini bu olayda suçlayıcı, azmettirici hatta mahkum edici tavrı biraz önce yaptığımız toplantıda şiddetle reddedilen ve kabul edilemez bir unsur oldu. Ayrıca sayın Büyükekşi'nin 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında Gaziantep Futbol Kulübü Başkanlığı yaptığı dönemde hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalarda göz atmanızı rica ediyorum" şeklinde konuştu.



"HEPİMİZİN BİR HEDEFİ VAR"



Artık herkesin üzerine düşeni yapma zamanı geldiğini belirten Koç, "Hepimiz yarışın içerisinde olmak istiyoruz. Hepimizin bir hedefi var. Kazanmak, kaybetmek, sevinmek, üzülmek bu işin doğası ve olmazsa olmazı. Türk futbolu artık yarışma değil çatışma hatta yıllardır ifade ettiğimiz ayrıştırma noktasın gelmiştir. Bu durum sadece Türk futboluna değil, ülkemize ve toplumumuza son derece zarar vermektedir. Ülkemiz birlik, beraberliği ve huzuru her türlü sportif rekabet ve çekişmeden çok daha önemlidir. Zaten ülkemizin huzurunu bozan birçok unsur varken futbol bunların başında gelmemelidir. Artık herkesin üzerine düşeni yapma zamanı gelmiştir. Hepimiz bir paydada buluşup adımlar atmalıyız. Futbolda şiddet, herkesten ve her şeyden önce futbol camiasının sorunudur. Bu aşamada asla yapılmaması gereken unsurlar; sorumluluğu başkalarına yıkmak, kendi sorumluluklarını görmezden gelmek, kronikleşmiş sorunları çözmek için bu olayı fırsat olarak kullanmaktır. Bir kez daha bu tabloya baktığımız zaman futbol rekabeti üzerinden ne kadar ayrıştığımızı görebiliyoruz. Hala gerçeği idrak etmek yerine daha da ayrışmaya ve çatışmaya evriliyoruz. Artık bunun yeri ve zamanı değildir. Bunu bilerek yapanlara izin verilmemelidir. Bugüne kadar örtbas edilen çok ama çok daha vahim olaylar ülkemizde yaşanmıştır. Hayat ve futbol bir şey yaşanmamış gibi devam etmiştir. Bu defterleri de açmanın zamanı gelmiştir. Ama bugünden sonra başta TFF olmak üzere tüm paydaşların yaptıkları yanlarına kar kalmamalı ki bu sorunlar inandırıcı, kalıcı bir son bulsun. Bu kararlılığı hep beraber göstermek zorundayız" ifadelerini kullandı.



"KRONİKLEŞMİŞ YAPISAL SORUNLARIMIZI ETRAFLICA DEĞERLENDİRDİK"



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile sorunları değerlendirdiklerini aktaran Ali Koç, "Bakanımız bizi ziyaret etti. Bu ziyaret bahsettiğim anlayışın somut bir yansımasıdır. Bakanımızın teşrifiyle kulüpler olarak bir araya gelerek kronikleşmiş yapısal sorunlarımızı etraflıca değerlendirdik. Aslında iki tane önemli sorun var. Biri adil rekabet, ikincisi de finansal sorunlarımız. Sayın Bakanımızın sorunlarımızı, kulüplerin TFF'ye bakışını bizlerden duymasını son derece kıymetli buluyoruz. Aynı şekilde bugüne kadar Türk futbolunun sorunlarını sadece TFF Başkanımızdan dinleyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Adalet ve İçişleri bakanlarımızdan da en kısa zamanda ziyaret etmek için randevu talep edeceğiz. Karşılıklı anlayış ve güç birliğiyle hepimizin guru duyacağı bir futbol iklimi yaratabileceğimize inanıyoruz" dedi.



"HER ŞEYİN NORMALE DÖNECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ"



En kısa zamanda her şeyin normale döneceğini ümit ettiklerini söyleyen Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:



"Futbolda her türlü şiddetin sahalarımızdan silinmesi, şiddetin ana sebebi olan adaletsiz rekabet ortamına son verilmesi için kulüpler olarak gerekli çalışmaları başlatacağımızı ve tüm inisiyatifleri alacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. En kısa zamanda her şeyin normale döneceğini ümit ediyoruz. "Bu talihsiz olay yaşandıktan sonra hem Kulüpler Birliği Vakfı olarak hem tüm kulüplerimiz olarak, kulüplerimizin teknik direktörleri, yöneticileri, sporcuları reaksiyon göstererek Halil Umut Meler'in yaşadığı olayla ilgili samimi ve saf düşüncelerini iletmişlerdir. Onlara da teşekkür ediyorum" sözlerini sarf etti.



"ASLINDA ÇOK ŞEYİ İFADE EDİYOR"



Başkanların rahatsızlığı olan bir konuyu paylaşan Ali Koç, "Toplantımızı bizleri rahatsız eden unsurlardan bir tanesi de UEFA'ya, FIFA'ya, İngiltere'ye teşekkür eden TFF başkanının hiçbir şekilde kulüplere, Kulüpler Birliği Vakfı'na, sporculara bu konuda gösterdikleri refleks için teşekkür etmemesi de aslında çok şeyi ifade ediyor. Başkanlarımız bu rahatsızlığın gündeme getirilmesini rica etti" ifadelerini kullandı.