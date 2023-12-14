  • USD: 29,01 - 29,06
  • EURO: 31,28 - 31,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kanarya'dan bomba transfer! Montella devreye girdi...

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, devre arası transfer dönemi için de çalışmalarına başladı. Kanarya, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isterken, transferde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella devreye girdi.

Ekleme: 14.12.2023 - 09:50 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de son olarak deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, devre arası transfer dönemi için de çalışmalarına başladı.

Kanarya, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isterken, transferde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella devreye girdi. İşte yılın transferine dair tüm detaylar...

OSAYI VE DJIKU SIKINTISI

Fildişi Sahili'nde 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası için Fenerbahçe'den Nijeryalı Bright Osayi-Samuel ve Ganalı Alexander Djiku'nun milli davet beklentisi var.

Bu futbolcular, organizasyonda forma giymeleri durumunda en az 4 maç sarı-lacivertli takımdan uzak kalacak. Ülkelerinin gruptan çıkması halinde ise maç sayısı daha artacak.
İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

'İLK YARIDA İŞİMİZİ BİTİRELİM'

UEFA Konferans Ligi'ndeki S.Trnava maçının hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe'de oyunculara teknik direktör İsmail Kartal'dan uyarı geldi.

6-1'lik Nordsjaelland maçındaki gibi bir sürpriz istemediğini belirten deneyimli hocanın, "Baskılı oynayarak, işi ilk yarıdan bitirmemiz gerekiyor" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Becao, Peres, Lincoln forma giyemeyecek.

KANARYA'DA ÇAĞLAR SESLERİ

Sezon başında Leicester City'den Atletico Madrid'e bedelsiz transfer olan Çağlar Söyüncü, yeni takımında aradığını bulamadı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'dan bomba transfer! Montella devreye girdi...
Teknik direktör Diego Simeone'nin gözüne giremeyen 27 yaşındaki futbolcu, sadece 74 dakika sahada kalabildi.

Defansın göbeğinde Azpilicueta, Gimenez, Hermoso, Savic, Witsel gibi isimlere şans veren Simeone, Çağlar'ı 6. stoper olarak görüyor.

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise EURO 2024 planlamasında yer alan oyuncuyu uyardı.

İtalyan çalıştırıcı, daha fazla süre alamaması halinde tecrübeli stopere kadroya girememe olasılığı bulunduğunu ileterek mayısa kadar düzenli bir şekilde forma giyebileceği bir takıma gitmesini tavsiye etti.

Çağlar Söyüncü ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe de yer alıyor. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralamak istiyor.

Ancak Çağlar, Türkiye'ye dönme konusunda kararsız. Becao, Djiku, Serdar Aziz ve Samet Akaydın rotasyonunu yetersiz bulan Fenerbahçe'nin, oyuncuyu ikna etmek için yoğun mesai harcaması bekleniyor.
Ticaret Bakanlığı paylaştı: Perakende ticaretinde uygulanacak kurallar belirlendi
İsrail ile ABD ters düştü! 'Anlaşmazlıklar var, ateşkes olmayacak'...
Mehmet Şimşek'ten vergi açıklaması: Özel teknelerden her yıl harç alınacak
Okul arkadaşını öldürdü: Kan donduran cinayette mavi bebek oyunu iddiası!
Sayıştay raporları Mansur Yavaş'ın yönetimini gözler önüne serdi! ABB şirketleri borç batağında
İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok
Biden'a mektup yazdı: Bu katliamın suç ortağıyız!
Ankara, insanlığın sesi oldu: BM’de Türkiye etkisi
49 ilde zehir tacirlerine operasyon: 3 ton 275 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İttifak arayışı sürüyor: Özgür Özel, HDP'yi ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
Bakan Uraloğlu açıkladı: Göller Ekspresi'nin yeni seferleri geliyor! İlk o tarihte gerçekleşecek
Özgür Özel’i yerel seçim paniği sardı! Kapı kapı geziyor: Önce İYİ Parti şimdi DEM!
Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında Atatürkçülük tartışması
Devlet Bahçeli, milletvekiline klasik otomobil hediye etti
Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ve Antalya'da çalışma ofisi açacak
Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı gerçekleşecek: Ülkeler almak için sıraya girdi! Üç dakikada operasyona hazır
Kurtulmuş: Dünya, İsrail yardakçısı 10 ülkeden de büyüktür ve bunun hesabını bir gün soracaktır
Hazırlıklar tamam! Uzay yolcumuz Alper Gezeravcı geri sayıma başladı
Can Ataklı'dan skandal sözler: Bıktım artık bu Gazze edebiyatından...
Borcu olanları sevindiren haber! Devlet müjdeyi verdi: O borçlar siliniyor

Borcu olanları sevindiren haber! Devlet müjdeyi verdi: O borçlar siliniyor

Araç satışlarında yeni dönem! Artık e-Devlet'te

Araç satışlarında yeni dönem! Artık e-Devlet'te

Hırsız yerleştiği eve kendini kilitledi: Bakın nereden nasıl kaçtı!

Hırsız yerleştiği eve kendini kilitledi: Bakın nereden nasıl kaçtı!

Instagram neden 'gözden geçir' diyor? Ava giderken avlanmayın...

Instagram neden 'gözden geçir' diyor? Ava giderken avlanmayın...

Aylık kazançları dudak uçuklattı: Çalıştıracak adam bulamıyoruz!

Aylık kazançları dudak uçuklattı: Çalıştıracak adam bulamıyoruz!

Tüm servetini kaptıracaktı! Polisin dikkati sayesinde kurtulmayı başardı: Her şeyi biliyorlardı!

Tüm servetini kaptıracaktı! Polisin dikkati sayesinde kurtulmayı başardı: Her şeyi biliyorlardı!