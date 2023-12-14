Kanarya'dan bomba transfer! Montella devreye girdi...

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, devre arası transfer dönemi için de çalışmalarına başladı. Kanarya, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isterken, transferde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella devreye girdi.

Trendyol Süper Lig'de son olarak deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...



Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, devre arası transfer dönemi için de çalışmalarına başladı.



Kanarya, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isterken, transferde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella devreye girdi. İşte yılın transferine dair tüm detaylar...



OSAYI VE DJIKU SIKINTISI



Fildişi Sahili'nde 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası için Fenerbahçe'den Nijeryalı Bright Osayi-Samuel ve Ganalı Alexander Djiku'nun milli davet beklentisi var.



Bu futbolcular, organizasyonda forma giymeleri durumunda en az 4 maç sarı-lacivertli takımdan uzak kalacak. Ülkelerinin gruptan çıkması halinde ise maç sayısı daha artacak.

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'İLK YARIDA İŞİMİZİ BİTİRELİM'



UEFA Konferans Ligi'ndeki S.Trnava maçının hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe'de oyunculara teknik direktör İsmail Kartal'dan uyarı geldi.



6-1'lik Nordsjaelland maçındaki gibi bir sürpriz istemediğini belirten deneyimli hocanın, "Baskılı oynayarak, işi ilk yarıdan bitirmemiz gerekiyor" dediği öğrenildi.



Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Becao, Peres, Lincoln forma giyemeyecek.



KANARYA'DA ÇAĞLAR SESLERİ



Sezon başında Leicester City'den Atletico Madrid'e bedelsiz transfer olan Çağlar Söyüncü, yeni takımında aradığını bulamadı.



Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'dan bomba transfer! Montella devreye girdi...

Teknik direktör Diego Simeone'nin gözüne giremeyen 27 yaşındaki futbolcu, sadece 74 dakika sahada kalabildi.



Defansın göbeğinde Azpilicueta, Gimenez, Hermoso, Savic, Witsel gibi isimlere şans veren Simeone, Çağlar'ı 6. stoper olarak görüyor.



Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise EURO 2024 planlamasında yer alan oyuncuyu uyardı.



İtalyan çalıştırıcı, daha fazla süre alamaması halinde tecrübeli stopere kadroya girememe olasılığı bulunduğunu ileterek mayısa kadar düzenli bir şekilde forma giyebileceği bir takıma gitmesini tavsiye etti.



Çağlar Söyüncü ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe de yer alıyor. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralamak istiyor.



Ancak Çağlar, Türkiye'ye dönme konusunda kararsız. Becao, Djiku, Serdar Aziz ve Samet Akaydın rotasyonunu yetersiz bulan Fenerbahçe'nin, oyuncuyu ikna etmek için yoğun mesai harcaması bekleniyor.