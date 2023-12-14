Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle sahasında karşılaşacak. Fenerbahçe, galip gelmesi durumunda gruptan çıkacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında bugün Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle sahasında karşılaşacak. Karşılaşma EXXEN platformundan yayınlanacak.



Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanacak müsabakayı, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrevin yardımcılıklarını ise Goce Petreski ve Ante Culjak yapacak.



Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can, Dzeko.



Spartak Trnava: Takac, Kostrna, Stetina, Kosa, Daniel, Bainovic, Zeljkovic, Bukata, Ofori, Azango, Duris.