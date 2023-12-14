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Fenerbahçe'nin yeni koçu Sarunas Jasikevicius oldu

Başantrenör Dimitris Itoudis ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı başantrenör Sarunas Jasikevicius 15.30'da İstanbul'a geldi.

Ekleme: 14.12.2023 - 15:53 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:53 / Editör: Ozge Selin
Başantrenör Dimitris Itoudis ile yollarını ayıran Fenerbahçe, daha önce sarı-lacivertli kulüpte basketbol oynayan Sarunas Jasikevicius ile 2.5 yıllık anlaşma sağladı. Litvan hoca 15.30'da İstanbul'a iniş yaptı.

Monaco maçında takımın başında olabilir

Öte yandan Sarunas Jasikevicius'un cuma günkü AS Monaco ile oynanacak EuroLeague maçında çıkma ihtimali var.

Geçen sezon Barcelona'yı çalıştıran 47 yaşındaki Sarunas Jasikevicius, İspanyol ekibinden sonra bir takıma imza atmadı.

Fenerbahçe'nin yeni koçu Sarunas Jasikevicius oldu
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