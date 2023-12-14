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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! İsmail Kartal istedi transferi bitiyor

Süper Lig'de şampiyonluk için kapışan Fenerbahçe ile Galatasaray, şimdi de transferde karşı karşıya geldi. Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı gün kala sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın da istediği bir yıldızın peşine düştü. İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışma yürüten Fenerbahçe yönetimi transfer operasyonu için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Ekleme: 14.12.2023 - 14:21 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:27 / Editör: Ozge Selin
Sezon başında birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'de, transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertliler ocak ayında önemli takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. F.Bahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, eksik olan mevkilere transfer yapılmasını istedi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! İsmail Kartal istedi transferi bitiyor

Deneyimli çalıştırıcı gerekli güçlendirilmelerin yapılmasıyla birlikte şampiyonluk yolunda önemli yol mesafe kat edileceğini dile getirdi.

Kanarya, ligde ve Avrupa'da oynadığı Trabzonspor, Nordsjaelland ve Adana Demirspor maçlarından puan kaybetti. Puan kaybedilmesinin en büyük sebeplerinden biri de, sakatlıkların üst üste gelmesi oldu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! İsmail Kartal istedi transferi bitiyor

F.Bahçe özellikle Djiku ve Becao'nun yokluğunda stoper bölgesinde sıkıntı yaşadı. Fred, Emre Mor, Cengiz Ünder, Luan Peres, Lincoln Henrique gibi isimler de takımdan ayrı kaldı.

Özellikle Sambacı orta sahanın yokluğunda bu bölgede dinamizm kayboldu. Sarı-lacivertli takım kötü gidişatına Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek son verdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunuyor. F.Bahçe Yönetimi, sezon sonunda da bu konumu korumak ve şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! İsmail Kartal istedi transferi bitiyor

Bu doğrultuda İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalara hız verildi. 62 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'ın da gündeminde bulunan o ismi istedi. Fenerbahçe, hem kadrosunu güçlendirmek hem de rakibinin elinden transfer çalımı yapmak istiyor. İşte detaylar...

F.BAHÇE'DEN BREIVIK ATAĞI!
F.Bahçe, ezeli rakibi G.Saray'ın gündemindeki Emil Breivik için harekete geçti. Fred'e alternatif oluşturmak ve orta sahaya genç dinamik bir oyuncu almak isteyen F.Bahçe, rotayı Norveçli yıldıza kırdı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! İsmail Kartal istedi transferi bitiyor

Molde'de forma giyen genç yıldız, kariyerinde basamak atlatacak bir takıma transfer olmak istiyor. 23 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi play-offlarında Galatasaray'a karşı 2 maçta 2 asistlik performans gösterdi.

Bu sezon tüm kulvarlarda takımı adına 46 maça çıkan Breivik, bu süreçte 12 gol - 11 asistlik performans gösterdi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! İsmail Kartal istedi transferi bitiyor

EMIL BREIVIK KİMDİR?
 Emil Breivik, 11 Haziran 2000'de Norveç'in Gossen kentinde dünyaya geldi. Futbola Molde altyapısında başladı.

Kiralık olarak Raufoss'ta forma giydikten sonra takımına geri döndü.

Aralık 2020'den beri Molde'de forma giyen Breivik, ülkesinin dışına çıkmadı.

Genç oyuncunun Norveç ekibiyle Aralık 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

23 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...

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