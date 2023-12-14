Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Son karar oyuncunun

Fenerbahçe'nin golcüsü Umut Nayir için Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'un talip olduğu belirtilirken, oyuncunun ayrılık kararı kendisine bırakıldı.

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ve Süper Lig'de geçen sezon en çok gol atan yerli oyuncu unvanına sahip olan Umut Nayir için sürpriz bir ayrılık ihtimali doğdu. İstanbulspor'un deneyimli golcüyü kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.



SÖZLEŞME ŞARTLARI DEĞERLENDİRİLİYOR

Umut Nayir'in Fenerbahçe'de istediği süreleri alamaması ve alternatif bir takım arayışında olması, İstanbulspor'un devreye girmesine neden oldu. Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun ayrılmasını istemese de, son kararı Umut Nayir'e bıraktığı bildirildi.



İSTANBULSPOR'UN HÜCUM HATTINA TAKVİYE

İstanbulspor'un Umut Nayir'i transfer etmek istemesi, takımın hücum hattını güçlendirmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. 30 yaşındaki golcünün tecrübesi ve golcülük özellikleriyle İstanbulspor'a önemli bir katkı sağlayabileceği düşünülüyor.



OYUNCU PROFİLİ

Geçtiğimiz sezon Ümraniyespor formasıyla Süper Lig'de 17 gol atan Umut Nayir, bu performansıyla dikkat çekmişti. Ancak Fenerbahçe'de istediği süreleri bulamayan oyuncu, İstanbulspor'da daha fazla forma şansı yakalayabilir.

