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Ankaragücü - Rizespor maçının saha komiseri raporu ortaya çıktı: Buradan çıkamayacaklar

Olaylı Ankaragücü - Rizespor maçı Türk futbolunda maçların ertelenmesine neden olurken, Faruk Koca'nın soyunma odası koridorlarında söylediği sözler de saha komiseri raporuna yansıdı.

Ekleme: 14.12.2023 - 14:17 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:18 / Editör: Ozge Selin
İki kırmızı kart çıkan Ankaragücü - Rizespor maçının ardından sahaya dalarak 2 kişiyle birlikte hakem Halil Umut Meler'i hastanelik eden Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, skandal olay Türk futbolunda deprem etkisi yarattı.

Rapor ortaya çıktı

Futbolda taşları yerinden oynatan olayın ardından bir önemli gelişme daha yaşanırken, NTV karşılaşmanın saha komiseri raporuna ulaştı.

Saha içinde yaşananlar kameralara anbean yansırken, rapor olayların koridorlarda da devam ettiğini ortaya koydu.

Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile ilgili verilecek kararlar için de bağlayıcı niteliği bulunan bu raporda saha dışında yaşananlar saniye saniye yer aldı.

Raporda hakem Halil Umut Meler'in Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına beraberindeki 2 kişinin ise tekmelerine maruz kaldığına yer verilirken, esas dikkat çeken nokta ise koridorlarda yaşananları gözler önüne sermesi oldu.

"Buradan çıkamayacaklar"

Hakemler içeri girdikten sonra tribünlerden yabancı cisimlerin atıldığı, hakemlerin soyunma odalarına girdikten sonra koridora gelen Faruk Koca'nın hakaretlerde bulunduğu ve "Buradan çıkamayacaklar" ifadesini kullandığı da rapora yansıdı.

Raporda Rizespor kulübü doktorunun hakem soyunma odasına gelerek hakem Halil Umut Meler'e ilk müdahaleyi yaptığı ve bu müdahalenin ardından da Meler'in ambulansla hastaneye kaldırıldığı bilgisi de yer aldı.
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