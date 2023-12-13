Vincent Aboubakar'a Arap akını! İşte Beşiktaş'ın istediği bonservis ücreti

Beşiktaş'ta disiplinsizlik nedeniyle kadro dışı bırakılan futbolculardan biri olan Vincent Aboubakar'ın Suudi Arabistan'a transfer olması bekleniyor. Siyah-beyazlılar bu transfer için 5 milyon euro gelir bekliyor.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş döneminde başlayan Burak Yılmaz döneminde artan ve son olarak Rıza Çalımbay döneminde patlak veren disiplinsizlik sorunu ligde geri düşmenin yanı sıra takımın atmosferini de derinden yaralamıştı.



Hasan Arat yönetiminin başa gelmesiyle birlikte siyah-beyazlılarda 5 futbolcu kadro dışı bırakılmıştı.



Kulüpten paylaşılan bildiride şu ifadelere yer verilmişti:



Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.



Devre arası yolcu



Kararın açıklanmasının ardından Vincent Aboubakar, menajerini arayarak Arap takımıyla anlaşması için talimat vermişti.



Aboubakar için birçok Arap takımının kapıya dizildiği öğrenilirken, Kamerunlu golcünün devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Beşiktaş, 5 milyon euro istiyor



Arabistan'da iyi bir piyasası olan deneyimli futbolcu için siyah-beyazlıların 5 milyon euro bonservis beklediği de gelen haberler arasında.



Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 11 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

