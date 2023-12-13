Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF Başkanı açıkladı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırması ile ilgili basın toplantısı düzenledi.



Liglere ara verilmesinin ardından Büyükekşi'nin yeni fikstür hakkında açıklama yapması bekleniyordu, öyle de oldu.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını duyurdu.