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Pierluigi Collina'dan Halil Umut Meler açıklaması: Dehşet verici

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırdığı hakem Halil Umut Meler için bir açıklama yayınladı.

Ekleme: 13.12.2023 - 12:35 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Rizespor 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertlilerin başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yumrukla saldırmasının ardından ligler süresiz olarak ertelenmişti.

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, olaya ilişkin bir açıklama yayınladı.

İşte Collina'nın yaptığı açıklama:

"Halil Umut Meler çok iyi bir hakem ve çok iyi bir insan. Onu sahada çok fazla izledim ve U-20 Dünya Kupası'nda Arjantin'de onunla vakit geçirdim. Ne bir hakem ne de bir insan, Ankara'da yaşanan olayı tecrübe etmemeli. Halil sadece işini yapıyordu ve bir anda saldırıya uğradı.

"Yerde yatarken tekmelenmesi dehşet verici"

Yerde yatan Halil Umut'un saldırganlar tarafından tekmelenirken elleriyle başını koruduğu görüntü ve gözünün altındaki morluğun görüntüsü dehşet vericiydi. Ancak daha da korkunç olanı, alt liglerde sözlü ve fiziksel tacize uğrayan binlerce hakemin olduğunu bilmektir.

"Futbolun kanseri"

28 Kasım'da Londra'da düzenlenen IFAB toplantısının ardından, hakemlere yönelik şiddetin, sözlü ve fiziksel tacizin futbolun hayatına mal olabilecek bir "kanser" olduğunu söyledim.

Bir hakem yanlış da olsa aldığı bir karardan dolayı dövülemez. Penaltı kararı nedeniyle arabası bombalanamaz veya ateşe verilemez. Ne yazık ki bu bir abartı değil, çünkü arabaların bombalanması ve ateşe verilmesi bazı ülkelerde çok nadir olmayan bir olaydır.

"Harekete geçmek herkesin sorumluluğu"

'Eski' bir hakem olarak FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya sözleri ve bizzat Halil Umut Meler'e gösterdiği dayanışma için özellikle minnettarım. Harekete geçmek, bir şeyler yapmak "güzel oyunu" seven herkesin sorumluluğudur. Çok geç olmadan, bu kanser futbolu öldürmeden önce..."
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