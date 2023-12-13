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Okan Buruk yeni hedefi açıkladı! Taraftarları heyecanlandıran sözler

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a 1-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Buruk, kendilerine yeni hedef olarak Avrupa Ligi şampiyonluğunu koyduklarını dile girdi.

Ekleme: 13.12.2023 - 09:01 Güncelleme: 13.12.2023 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Kopenhag'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Açıklamasına Türkiye'de gerçekleşen hakem saldırısını kınayarak başlayan Buruk, 'Yapılan saldırının ülke futbolu için dönüm noktası olmasını diliyorum. İnşallah adımlar atılır. Halil Umut Meler'e ve hakem camiasına geçmiş olsun.' dedi.

Daha sonra Kopenhag yenilgisini değerlendiren deneyimli teknik adam, sözlerini şu sözlerle sürdürdü:

'Kaybetmek istemiyorduk. 2 seçeneğimiz vardı. Kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek ya da diğer maça göre Avrupa Ligi'nde devam etmek. Oyun beklediğimiz gibi oldu. Maça başlarken kanat oyuncularına büyük iş düşüyordu. Merkezi kapatıyorlardı. Burada daha çok üretmek istiyorduk ama ilk yarıda çok net pozisyon üretemedik. İkinci yarıda daha çok ürettik. Ziyech ve Mertens'in oyuna almak istiyorduk. Hücumda bize enerji getirecek oyuncular kenara geldiği anda gol yedik. Daha sonra Bakambu ile iki forvete döndük. Belki birinci golü bulsak, ikinci golü de bulabilirdik. Çok fazla orta yaptık ama forvetlerimizi buluşturamadık. Net kurtarışlar, çizgiden çıkan toplar oldu. Kazanamadığımız için üzgünüz.'

Okan Buruk konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

'Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Ligi. Yeni bir hedef bizi bekliyor. Galatasaray'ın kupa kazanabileceği yeni bir yol. Bundan sonraki hedefimiz kupayı kazanmak.'
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