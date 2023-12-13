  • USD: 28,98 - 29,03
  • EURO: 31,26 - 31,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mauro Icardi'den Kopenhag yenilgisi sonrası flaş paylaşım

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Kopenhag' yenildikleri maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ekleme: 13.12.2023 - 09:39 Güncelleme: 13.12.2023 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nin altıncı ve son hafta heyecanı yaşandı.

A Grubu’nda Jacob Neestrup’un ekibi Danimarka takımı Kopenhag ile Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray, İtalyan hakem Daniele Orsato’nun düdük çaldığı maçta Parken Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Maç Kopenhag'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Alınan bu sonuçla Galatasaray, grubu üçüncü bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

"Acı verici"

Sarı-kırmızılıların yıldız ismi Mauro Icardi, Kopenhag maçı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Icardi yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Şampiyonlar Ligi'nden elenmemiz acı verici ama öğrenmek ve gelişmek için bir fırsat. Maçı analiz edip, yapılan hataları düzeltip, gelecekteki zorluklara odaklanacağız. Önümüzde uzun bir sezon var. Sorumluluk almalıyız ve kendimizi kanıtlamalıyız.

Bu paylaşım, taraftarlar arasında çok sayıda yorum ve beğeniyle karşılandı.
Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı gerçekleşecek: Ülkeler almak için sıraya girdi! Üç dakikada operasyona hazır
Kurtulmuş: Dünya, İsrail yardakçısı 10 ülkeden de büyüktür ve bunun hesabını bir gün soracaktır
Can Ataklı'dan skandal sözler: Bıktım artık bu Gazze edebiyatından...
Hazırlıklar tamam! Uzay yolcumuz Alper Gezeravcı geri sayıma başladı
İsrail vahşetinin korkunç yüzü tek karede görüntülendi! Gazzeli sivilleri diri diri mezara soktular!
İstanbul'da metrobüs çilesi bitmiyor! Metrobüsler kapasiteyi kaldırmıyor
Özgür Özel pazarlık peşinde: PKK'nın partisi DEM'i ziyaret edecek! Pazarlıkta kim ne istiyor?
AK Parti yerel seçim hazırlıklarını hızlandırdı: Başkan Erdoğan’dan 3 isim önerisi!
Ankara'da büyük skandal! Mansur Yavaş park alanını bile sattı: Halkın hakkını yandaşlarına peşkeş çekti
Siyonist İsrail'den savaş suçu itirafı! 'Fosfor bombası kullanıyoruz'
AB'den Türkiye yorumu: Kilit ortak olmayı sürdürüyor
74 yıllık esaret: Kudüs! Kan, barut ve gözyaşı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan isim İstanbul'da yakalandı
Seyir halindeki İETT otobüsü küle döndü!
ABD Başkanı Biden itiraf etti: Netanyahu'ya büyük şok! İsrail dünyanın desteğini kaybetmeye başladı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK sonrası önemli açıklamalar!
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca AK Parti'den ihraç edildi
İYİ Parti'de bir istifa daha! İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan sosyal medyadan duyurdu!
Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM kürsüsünde bayıldı
Alman korktu: Yakında Almanya'da da bir Erdoğan partisi kurulabilir
Threads Meta'nın başına iş açtı: Rekabet Kurulu harekete geçti...

Threads Meta'nın başına iş açtı: Rekabet Kurulu harekete geçti...

Bu ayrıntıyı sakın gözünüzden kaçırmayın: Eviniz elinizden alınabilir!

Bu ayrıntıyı sakın gözünüzden kaçırmayın: Eviniz elinizden alınabilir!

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den ilk açıklama geldi! 'Tek isteğim...'

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den ilk açıklama geldi! 'Tek isteğim...'

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Yabancıların arsa alımına yeni şart! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Yabancıların arsa alımına yeni şart! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Dikkat! Bugün Dünya'ya girecek! Bilim adamları Türkiye için saat verdi: Wirtanen enkazı yolda

Dikkat! Bugün Dünya'ya girecek! Bilim adamları Türkiye için saat verdi: Wirtanen enkazı yolda