Mauro Icardi'den Kopenhag yenilgisi sonrası flaş paylaşım

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Kopenhag' yenildikleri maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nin altıncı ve son hafta heyecanı yaşandı.



A Grubu’nda Jacob Neestrup’un ekibi Danimarka takımı Kopenhag ile Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray, İtalyan hakem Daniele Orsato’nun düdük çaldığı maçta Parken Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.



Maç Kopenhag'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Alınan bu sonuçla Galatasaray, grubu üçüncü bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.



"Acı verici"



Sarı-kırmızılıların yıldız ismi Mauro Icardi, Kopenhag maçı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.



Icardi yaptığı paylaşımda şunları söyledi:



Şampiyonlar Ligi'nden elenmemiz acı verici ama öğrenmek ve gelişmek için bir fırsat. Maçı analiz edip, yapılan hataları düzeltip, gelecekteki zorluklara odaklanacağız. Önümüzde uzun bir sezon var. Sorumluluk almalıyız ve kendimizi kanıtlamalıyız.



Bu paylaşım, taraftarlar arasında çok sayıda yorum ve beğeniyle karşılandı.