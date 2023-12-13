Karar verildi! Süper Lig haftaya dönüyor...

Türkiye önceki gün Ankara'da yaşanan olayı konuşurken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, liglerin süresiz ertelendiğini açıklamıştı. TFF'nin, liglerin süresiz ertelenmesi kararının önümüzdeki hafta itibarıyla sona ereceği ve müsabakaların oynanmaya başlayacağı öğrenildi.

Türkiye önceki gün Ankara'da yaşanan olayı konuşurken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, liglerin süresiz ertelendiğini açıklamıştı. Dün Ankara'da görüşmelerde bulunan Büyükekşi, konuyu detaylıca analiz etti.



Bugün TFF yönetimi Riva'da toplanarak, Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili yeni kararlar alacak. Ayırca Kulüpler Birliği de G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in "Tek bir gündemle toplanma" isteğiyle bugün bir araya gelecek. TFF'nin, liglerin süresiz ertelenmesi kararının önümüzdeki hafta itibarıyla sona ereceği ve müsabakaların oynanmaya başlayacağı öğrenildi. Bilindiği üzere, bu hafta sonu 16, hafta içi de 17. hafta karşılaşmaları oynanacaktı. TFF, bugün saat 13.00'te liglerle ilgili detaylı bir açıklama yapacak.