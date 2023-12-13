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İsmail Kartal'dan TFF'ye tepki: Evimizde maç yapacaktık, deplasmana gideceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, TFF'nin hafta sonu oynanacak maçları ertelemesine tepki gösterdi.

Ekleme: 13.12.2023 - 17:05 Güncelleme: 13.12.2023 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de maçlar 19 Aralık Salı gününe ertelendi.

TFF'nin açıklamasına göre hafta sonu oynanması gereken maçlar ise ocak ayının ortalarında oynanacak. İsmail Kartal da kendilerinin haksızlığa uğradığını savundu. Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı Spartak Trnava maçı öncesinde teknik direktör İsmail Kartal, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

6-1'lik Nordsjaelland maçını atlattıklarını söyleyen İsmail Kartal, şunları söyledi:

Yarın kendi seyircimizin önünde 3 puan alıp gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Yarın elimiz güçlü, kadromuz bayağı geniş. Son 2 lig maçında da Nordsjaelland maçındaki ağır skordan sonra iyi toparlandık, iyi reaksiyon verdik.

'Evimizde oynayacaktık'

Ankaragücü-Rizespor maçının bitiminin ardından yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler hakkında da konuşan İsmail Kartal, liglerin ertelenmesine ise ufak bir tepki gösterdi.

Halil Umut Meler ve hakem camiasına geçmiş olsun diliyorum, bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını diliyorum. Liglerin ertelenmesi ile ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Açıklamayı kulübümüz yapacaktır. Bir kendi evimizde oynayacakken şimdi deplasmana gideceğiz ligde ama TFF'nin aldığı karara yapabileceğimiz bir şey yok. Bu kulübümüzü ilgilendiren bir durum.

İsmail Kartal, sakatlığı bulunan Rodrigo Becao'nun da bir ay içerisinde takıma döneceği tahmininde bulundu.
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