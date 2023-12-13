Galatasaraylılar umutlu: Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz

Kopenhag'a mağlup olarak yoluna Avrupa Ligi'nden devam etmek zorunda kalan Galatasaray'da taraftar umutlu. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak güçte olduklarını düşünerek 23 yıl sonra bir kez daha kupa kazanmanın hayalini kuruyor

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında karşılaştığı Kopenhag, temsilcimizi 1-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı başarırken, sarı-kırmızılılar yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek durumunda kalmıştı.



Motivasyon konuşması



Bu olayın ardından Okan Buruk'un ise takımı motive etmek için bir konuşma yaptığı öğrenildi.



Şampiyonlar Ligi'nden elendikleri için mutsuz olduğunu söyleyen Buruk, takıma olan inancından da bahsederek Avrupa Ligi'ni kazanacak güçte olduklarını vurguladı.



23 sene sonra bir kez daha...



Taraftar da sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda bu görüşte birleşti. Sarı-kırmızılı camia, 23 sene önce olduğu gibi bir kez daha Devler Ligi'nden düştükleri Avrupa Ligi'ni kazanmanın hayalini kuruyor.



Kadrosunda Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Hakim Ziyech ve Tete gibi yıldız isimler bulunan Galatasaray'ın, Avrupa Ligi'ndeki performansı da merak konusu oldu.

