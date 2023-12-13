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Fred pişmanlık yarattı! İngilizler duyurdu: Resmen takımdan ayrılabilir

Manchester United, orta saha oyuncusu Fred'in ayrılığı sonrasında yaşadığı zorlu süreçle mücadele ediyor. Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılmasıyla ortaya çıkan boşluğu doldurmak için İngiliz devi, beklenmedik bir ayrılıkla karşı karşıya kalacak.

Ekleme: 13.12.2023 - 09:39 Güncelleme: 13.12.2023 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden biri olan Fred, Sarı-lacivertli formayla sergilediği performansla büyük beğeni kazandı.

9.75 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United’dan transfer edilen Brezilyalı oyuncu, kısa sürede takımın önemli parçalarından biri haline geldi.

İngiliz devinden ayrılışının ardından Fenerbahçe'de parlayan Fred'in gösterdiği performans, eski takımında bir pişmanlık atmosferi oluşturdu.

Manchester United cephesinde, Fred'in ayrılığı sonrasında orta sahadaki boşluğu dolduramamanın getirdiği bir hayal kırıklığı yaşanıyor.

Takımda beklentileri karşılayamayan oyuncunun ayrılığına yönelik kararlar alınmış durumda.

Fred pişmanlık yarattı! İngilizler duyurdu: Resmen takımdan ayrılabilir

Fred'i geri istiyor!

Manchester United, Fred'in ayrılığı sonrası pişmanlık yaşıyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Brezilyalı orta saha oyuncusunun boşluğunu dolduramamanın verdiği rahatsızlık artarak devam ediyor.

Erik ten Hag yönetimindeki takımda Casemiro'nun performansının beklentilerin altında kalması ve teknik direktörle yaşadığı sorunlar, Brezilyalı oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalini güçlendiriyor.

Yüksek maaşına rağmen beklenen katkıyı sağlayamayan Casemiro ile yolların ayrılması bekleniyor.

Yine İngiliz basınında yer alan iddialara göre, Manchester United eski oyuncusu Fred için Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir.
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