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Fenerbahçe transfer etmek istiyordu! Montella uyardı

İtalyan teknik adam, EURO 2024’ün kadrosunda düşündüğü 27 yaşındaki stoperin düzenli forma giymesini istiyor. Bu nedenle kendisine, oynayabileceği bir takıma gitmesini söyledi.

Ekleme: 13.12.2023 - 10:55 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
Sezon başında Leicester City'den Atletico Madrid'e bedelsiz transfer olan Çağlar Söyüncü, yeni takımında aradığını bulamadı. Teknik direktör Diego Simeone'nin gözüne giremeyen 27 yaşındaki futbolcu, sadece 74 dakika sahada kalabildi. Defansın göbeğinde Azpilicueta, Gimenez, Hermoso, Savic, Witsel gibi isimlere şans veren Simeone, Çağlar'ı 6. stoper olarak görüyor.

Montella "oynayacağın bir takıma transfer ol" dedi

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise EURO 2024 planlamasında yer alan oyuncuyu uyardı. İtalyan çalıştırıcı, daha fazla süre alamaması halinde tecrübeli stopere kadroya girememe olasılığı bulunduğunu ileterek mayısa kadar düzenli bir şekilde forma giyebileceği bir takıma gitmesini tavsiye etti. Çağlar Söyüncü ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe de yer alıyor. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralamak istiyor. Ancak Çağlar, Türkiye'ye dönme konusunda kararsız. Becao, Djiku, Serdar Aziz ve Samet Akaydın rotasyonunu yetersiz bulan Fenerbahçe'nin, oyuncuyu ikna etmek için yoğun mesai harcaması bekleniyor.

Osayi ve Djiku sıkıntısı

Fildişi Sahili'nde 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası için Fenerbahçe'den Nijeryalı Bright Osayi-Samuel ve Ganalı Alexander Djiku'nun milli davet beklentisi var. Bu futbolcular, organizasyonda forma giymeleri durumunda en az 4 maç sarı-lacivertli takımdan uzak kalacak. Ülkelerinin gruptan çıkması halinde ise maç sayısı daha artacak.

'İlk yarıda işimizi bitirelim'

UEFA Konferans Ligi'ndeki S.Trnava maçının hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe'de oyunculara teknik direktör İsmail Kartal'dan uyarı geldi. 6-1'lik Nordsjaelland maçındaki gibi bir sürpriz istemediğini belirten deneyimli hocanın, "Baskılı oynayarak, işi ilk yarıdan bitirmemiz gerekiyor" dediği öğrenildi. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Becao, Peres, Lincoln forma giyemeyecek.
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