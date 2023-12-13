Fenerbahçe'de flaş istifa!

EuroLeague'in ardından son olarak Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'e de yenilen ve aldığı kötü sonuçlardan dolayı kötü günler geçiren Fenerbahçe Beko için flaş bir iddia ortaya atıldı.SDNA'da yer alan habere göre Fenerbahçe Beko, alınan kötü sonuçlar sonrası başantrenör Dimitris Itoudis ile yollarını ayrımaya hazırlanıyor.