Cengiz Ünder'e taraftardan büyük tepki: 15 milyon euroluk yedek

Fenerbahçe'de 15 milyon euroya alınan milli yıldız Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci'ye formayı kaptırdıktan sonra yedek kulübesine hapsoldu.

Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Cengiz Ünder için sarı-lacivertli macera istediği gibi gitmiyor.



Ligin 5. haftasındaki Antalyaspor maçında sakatlanan tecrübeli oyuncu, 1 ay sonra sahalara dönmesine rağmen İrfan Can Kahveci'den formayı alamadı.



Sakatlığını atlattıktan sonra ligdeki 7 maçta sadece 40 dakika süre alabilen Cengiz, yedek kulübesine hapsoldu. 26 yaşındaki milli yıldız, yarın oynanacak olan Spartak Trnava karşılaşmasına da yedek başlayacak.



"15 milyon euroluk yedek"



Fenerbahçeli taraftarlar, beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder'i eleştirmeye başladı.



"15 milyon euroluk yedeğimiz" yorumunda bulunan sarı-lacivertliler, milli futbolcudan daha çok öne çıkmasını bekliyor.



Fransa'da da eleştirildi



Öte yandan Cengiz Ünder'in bu durumu Fransız basınında da gündem oldu. Fenerbahçe'nin milli oyuncunun durumundan memnun olmadığı belirtilirken, Marsilya'dakini tam tersi bir görüntü verdiği ifade edildi.



Taraftarların Ünder için sabrının şimdiden taştığı belirtilirken, "Böyle giderse Cengiz Ünder'in sarı-lacivertlilerdeki ömrü kısa olur." ifadelerine yer verildi.