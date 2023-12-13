Beşiktaş milli futbolcuyu kadrosuna katıyor!

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor ile anlaşıldığı iddia edilen Yusuf Sarı için bu kez de oyuncunun kendisiyle anlaşıldığı söylendi.

Bir yandan takımda disiplin sağlamaya çalışan, diğer taraftan teknik direktör konusunda değişikliğe gitmesi beklenen Beşiktaş'ta bir başka koldan da transfer gündemi yaşanıyor.



Bu sezon gösterdiği iyi performansla milli takıma seçilen ve adından sıkça söz ettiren Yusuf Sarı ile ilgilenen Beşiktaş'ın, kulübü Adana Demirspor ile 5 milyon euro'ya anlaştığı ileri sürülmüştü.



Bu gelişme sonrası siyah beyazlı yönetimin 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın menajeriyle de masaya oturulduğu kaydedildi. Gelen haberlere göre tarafların sıkı bir pazarlık bile yaşanmadan el sıkışıldığı belirtildi.



İLK AÇIKLANACAK İSİM OLACAK



Adana Demirspor başkanı Murat Sancak da geçtiğimiz günlerde "Devre arasında gidecekler olacak. Ederini bulan her futbolcu, gitmek isterse ve kulüp menfaatine olacaksa niye olmasın" demişti.



Siyah beyazlıların artık devre arası transferde ilk olarak Yusuf Sarı'yı açıklaması bekleniyor.



Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 19 resmi maça çıkan Yusuf Sarı bu karşılaşmalarda 2 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.