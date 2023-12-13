Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman 2024? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off muhtemel rakipleri ve maç tarihleri!
Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek grubunu 3. bitiren Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off muhtemel rakipleri ise belli oldu. İşte Galatasaray'ın UEFA .Avrupa Ligi play-off muhtemel rakipleri ve maç tarihleri...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Kopenhag deplasmanında yaşadığı 1-0'lık mağlubiyetle grubunu 3. sırada tamamladı. Bu sonuçla birlikte Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Avrupa Ligi play-off kuraları 18 Aralık'ta Nyon'daki UEFA merkezinde TSİ 15.00'te çekilecek.
Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarını ikinci bitiren takımlardan biriyle eşleşecek ve eşleşmede ilk maçı İstanbul'da oynayacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Freiburg/West Ham
Marsilya/Brighton
Betis/Rangers/Sparta Prag
Sporting
Toulouse/U. Saint-Gilloise
Rennes/Villarreal
Slavia Prag/Roma
Karabağ/Molde
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Avrupa Ligi play-off kuraları 18 Aralık'ta Nyon'daki UEFA merkezinde TSİ 15.00'te çekilecek.
Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarını ikinci bitiren takımlardan biriyle eşleşecek ve eşleşmede ilk maçı İstanbul'da oynayacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Freiburg/West Ham
Marsilya/Brighton
Betis/Rangers/Sparta Prag
Sporting
Toulouse/U. Saint-Gilloise
Rennes/Villarreal
Slavia Prag/Roma
Karabağ/Molde