Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman 2024? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off muhtemel rakipleri ve maç tarihleri!

Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek grubunu 3. bitiren Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off muhtemel rakipleri ise belli oldu. İşte Galatasaray'ın UEFA .Avrupa Ligi play-off muhtemel rakipleri ve maç tarihleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Kopenhag deplasmanında yaşadığı 1-0'lık mağlubiyetle grubunu 3. sırada tamamladı. Bu sonuçla birlikte Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...



UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Avrupa Ligi play-off kuraları 18 Aralık'ta Nyon'daki UEFA merkezinde TSİ 15.00'te çekilecek.



Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarını ikinci bitiren takımlardan biriyle eşleşecek ve eşleşmede ilk maçı İstanbul'da oynayacak.



GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ



Freiburg/West Ham



Marsilya/Brighton



Betis/Rangers/Sparta Prag



Sporting



Toulouse/U. Saint-Gilloise



Rennes/Villarreal



Slavia Prag/Roma



Karabağ/Molde

