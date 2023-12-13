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Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman 2024? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off muhtemel rakipleri ve maç tarihleri!

Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek grubunu 3. bitiren Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off muhtemel rakipleri ise belli oldu. İşte Galatasaray'ın UEFA .Avrupa Ligi play-off muhtemel rakipleri ve maç tarihleri...

Ekleme: 13.12.2023 - 09:03 Güncelleme: 13.12.2023 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Kopenhag deplasmanında yaşadığı 1-0'lık mağlubiyetle grubunu 3. sırada tamamladı. Bu sonuçla birlikte Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi play-off kuraları 18 Aralık'ta Nyon'daki UEFA merkezinde TSİ 15.00'te çekilecek.

Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarını ikinci bitiren takımlardan biriyle eşleşecek ve eşleşmede ilk maçı İstanbul'da oynayacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Freiburg/West Ham

Marsilya/Brighton

Betis/Rangers/Sparta Prag

Sporting

Toulouse/U. Saint-Gilloise

Rennes/Villarreal

Slavia Prag/Roma

Karabağ/Molde
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