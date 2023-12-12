Süper Lig hakemlerinden ortak açıklama!

Süper Lig hakemleri, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırması sonrası ortak bir açıklama yaptı.

Süper Lig hakemleri, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırması sonrası ortak bir açıklamada bulundu.



Hakemler adına ilk olarak söz alan Arda kardeşler, 'Dün akşam yaşananları herkes gördü. Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. TFF ve MHK alacağımız kararlarda bizi destekleyeceklerini söylediler. Hakemlik ve futbol konuşacak düşünecek halimiz yok. Tek önceliğimiz Halil Umut Meler'in sağlığına kavuşması. Meler'in yanındayız. Bundan sonra kendisi sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler bir araya gelerek geleceğimiz ile ilgili vereceğimiz kararı herkese açıklayacağız.' ifadelerini kullandı.



Mete Kalkavan: Bu sürdürülemez ortamın çözümünün takipçisiyiz



Mete Kalkavan, Türkiye'de hakkında iftira atılması, küfür edilmesi, temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum hakemlik kurumudur. Tamamen insanı olan, hata yapabileceğimiz gerçeği ortadan kalkmıştır. Hiçbir meslek sahibi, mesleğini icra ederken bu kadar hakaret ve müdahaleye maruz kalmamıştır. Hakemlerin sessiz kalmasının sebebi, üzerilerine atılan iftiralardan korkmaları değil mesleklerine saygılarındandır. Ancak bugün görüyoruz ki, bu saygımız bize karşı bir şiddet sarmalına dönüştü. Bu sürdürülemez ortamın çözümü için takipçisi olacağız. ifadelerini kullandı.