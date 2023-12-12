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Şampiyonlar Ligi’nde kader maçı! Galatasaray son 16’ya nasıl çıkar? İşte tüm gruptan çıkma ihtimalleri…

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön eleme turundan başlamaya hak kazandı. Tüm eleme turlarını birer birer geçen sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın bulunduğu zorlu bir gruba düştü. Bu grupta son maçlar öncesi 5 puanı bulunan Aslan, Danimarka ekibi Kopenhag ile kader maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın gruptan hangi ihtimallerde çıkacağını araştırıyor.

Ekleme: 12.12.2023 - 09:21 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Okan Buruk yönetiminde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag gibi Avrupa'nın önemli takımlarıyla eşleşti.

Grubun ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci maçta Manchester United karşısında tarihi bir galibiyet aldı. Old Trafford'da oynanan müthiş mücadeleden 3-2 galip çıkan sarı-kırmızılılar, Avrupa'da adından bir kez daha söz ettirmeyi başardı. Daha sonra art arda oynanan Bayern Münih maçlarından mağlup ayrılsa da sergilediği futbolla övgüleri toplayan Okan Buruk ve öğrencileri, kader maçına hazırlanıyor.

Danimarka'nın köklü takımı Kopenhag ile grubun son maçına Parken Stadı'nda çıkacak olan Aslan, mutlak galibiyet peşinde.

Danimarka'ya eksiksiz bir şekilde giden sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez de sakatlıklarını atlatarak geri döndü. Dev maça kısa bir süre kala Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının gruptan hangi ihtimaller dahilinde çıkacağını araştırıyor.

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Bayern Münih, lider olarak gruptan çıkmayı garantiledi. Grubun son haftasında Manchester United-Bayern Münih, Kopenhag-Galatasaray maçları oynanacak.

Temsilcimiz Galatasaray, Kopenhag deplasmanından 3 puanla çıkması halinde diğer maçlara bakmaksızın son 16 turuna yükselecek.

İŞTE TÜM İHTİMALLER

Galatasaray ve Manchester United'ın kazandığı tabloda, temsilcimiz adını son 16 turuna yazdıracak. Manchester United ise yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray'ın berabere kalması United'ın kazanması halinde Manchester United son 16 turuna adını yazdırırken temsilcimiz Avrupa'ya veda edecek. Kopenhag ise Avrupa Ligi'ne gidecek.

Temsilcimizin Kopenhag karşısında mağlup olması United'ın berabere kalmasıyla oluşan tabloda temsilcimiz yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray ve Manchester United'ın beraberlik durumlarında Kopenhag adını bir üst tura yazdırırken temsilcimiz Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Galatasaray'ın kaybettiği, United'ın kazandığı tabloda temsilcimiz Avrupa'ya veda edecek.
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