EURO 2032 Türkiye'den alınacak mı? TFF Başkanı açıkladı

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Rizespor maçının ardından yaşanan olaylar dünyanın da gündeminden düşmüyor.Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısının ardından ligler ertelenmiş ve Koca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Sosyal medyada ise bazı yayın organları tarafından 'EURO 2032 Türkiye'den alınacak' iddiaları artmıştı.Bu haberler üzerine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, açıklamada bulundu.'EURO 2032'nin bizden alınması söz konusu değil. Ceferin aradı, 'Yanınızdayız' dedi. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyelim. Futbolun doğru şekilde devam etmesi önceliğimiz.Hakemimiz önemli. Hakemlerimizin ruh sağlığı önemli. Biz bunun için buradayız. Daha sonra gerekli açıklamaları yapacağız.''Ligler ne zaman devam edecek?' şeklindeki soruya da yanıt veren Büyükekşi, sözlerini şöyle noktaladı:Yarın TFF toplantımız var. Yarın yönetim toplantımızda tüm konuları açıklığıyla ligin nasıl devam edeceğiyle ilgili, ne kararlar alacağımızla ilgili daha detaylı bilgiler vereceğiz. Kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bugün temaslarımızı yapalım. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Bu oldu, 2 hafta sonra tekrar aynı hale döndü, bunu kabul etmiyorum.