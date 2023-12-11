Taraftar tribünde hayatını kaybetti, Granada - Bilbao maçı yarıda kaldı

İspanya La Liga'nın 16. haftasında oynanan Granada - Athletic Bilbao maçı, tribünde kalp krizi geçiren bir taraftarın hayatını kaybetmesinin üzerine ertelendi.

La Liga'nın 16. haftasında Granada ile Athletic Bilbao'nun karşı karşıya geldiği maç, tribünde bir taraftarın kalp krizi geçirmesinin üzerine 18. dakikada durduruldu. İki takım oyuncuları soyunma odasına gitti.



Bir süre sonra taraftarın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği ve mücadelenin ertelendiği açıklandı. Athletic Bilbao, 6. dakikada Inaki Williams'ın attığı golle maçı 1-0 önde götürüyordu.