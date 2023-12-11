Şota Arveladze, Süper Lig'e döndü! İşte yeni takımı
Fatih Karagümrük, teknik sorumlu Alparslan Erdem ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. İstanbul temsilcisi, teknik direktörlük konusunda Şota Arveladze ile prensip anlaşmasına varıldığını da duyurdu.
Süper Lig'de geride kalan 15 haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucu topladığı 17 puanla 11. sırada yer alan Fatih Karagümrük'te Teknik Sorumlu Alparslan Öztürk ile yollar ayrıldı.
Şota ile anlaşıldı
İstanbul temsilcisi, Öztürk'ün ayrılığının hemen ardından da teknik direktörlük için Şota Arveladze ile prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi.
Fatih Karagümrük'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Shota Arveladze ile prensip olarak anlaşmıştır.
Son olarak Hull City'de görev yaptı
50 yaşındaki teknik adam daha önce Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'da görev almıştı.
Gürcü teknik direktör son olarak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de çalıştı.
Şota ile anlaşıldı
İstanbul temsilcisi, Öztürk'ün ayrılığının hemen ardından da teknik direktörlük için Şota Arveladze ile prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi.
Fatih Karagümrük'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Shota Arveladze ile prensip olarak anlaşmıştır.
Son olarak Hull City'de görev yaptı
50 yaşındaki teknik adam daha önce Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'da görev almıştı.
Gürcü teknik direktör son olarak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de çalıştı.