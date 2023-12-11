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Okan Buruk'un Kopenhag maçındaki muhtemel 11'i

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, Kopenhag maçı öncesinde futbolcuların son durumuna göre bir muhtemel 11 belirledi.

Ekleme: 11.12.2023 - 10:34 Güncelleme: 11.12.2023 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

Teknik direktör Okan Buruk, günlerdir Kopenhag maçını kafasında oynuyor. Florya'da analiz ekibinde görevli Yılmaz Yüksel'i Danimarka'ya gönderip rakiplerini izleten Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde üst turu getirecek kadroyu büyük ölçüde belirledi.

Sakatlığını atlatan Davinson Sanchez'in dönüşüyle rahatlayan Okan Buruk, Kaan Ayhan'ı tekrar orta sahada kullanma kararı aldı.

Kafasındaki 11'i belirledi

Pendikspor ve Adana Demirspor maçlarında sol bekte Barış Alper görev yapsa da Kopenhag deplasmanında forma Angelino'nun. İspanyol sol beke bir haftadır özel çalışma programı uygulanıyor.

Hücum dörtlüsünde ise Kerem Aktürkoğlu 10 numara pozisyonunda, Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha kanatlarda düşünülüyor.

Ziyech ağrılarına rağmen bu kritik maçta oynamak istediğini teknik heyete söyledi.

Bakambu'ya da iş düşecek

İleri uçtaki Mauro Icardi'ye oyunun gidişatına göre ikinci yarıda Cedric Bakambu eşlik edecek.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde:

Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Mauro Icardi
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