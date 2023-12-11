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Herkes bu haberi bekliyordu! Arda Güler geri dönüyor: Tarihi resmen açıkladılar…

Fenerbahçe altyapısından adını dünyaya duyuran Arda Güler, sarı-lacivertli formayla birlikte kısa sürede oldukça etkileyici bir performans sergiledi. Kısa sürede gösterdiği performansı sayesinde Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu, İspanyol kariyerinde büyük şanssızlık yaşadı. Üst üste yaşadığı 3 sakatlık nedeniyle formasından bir hayli uzak kalan Arda Güler için müjdeli haberi duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 11.12.2023 - 10:43 Güncelleme: 11.12.2023 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda Güler, daha sonra Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

Alt yaş takımlarında gösterdiği performans sayesinde a takıma kadar yükselen genç yıldız, Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun yıldız ismi oldu.

Kariyer basamaklarını hızlı tırmanan Arda Güler, milli takıma kadar yükselerek adını tüm dünyaya duyurmayı başardı.

Herkes bu haberi bekliyordu! Arda Güler geri dönüyor: Tarihi resmen açıkladılar…

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla attığı goller ve oyunuyla önemli takımların dikkatini çeken Arda, genç yaşında dünya devlerinin radarına girdi.

Sezon başında Real Madrid ve Barcelona'nın kıyasıya girdiği transfer yarışı, Arda Güler'e İspanya LaLiga kapılarını da açtı.

Tercihini Real Madrid'den yana kullanan Arda Güler, İspanyol devine transfer olur olmaz talihsizlikleri de art arda yaşadı.

Herkes bu haberi bekliyordu! Arda Güler geri dönüyor: Tarihi resmen açıkladılar…

3 SAKATLIK BİRDEN YAŞADI

İlk olarak Real Madrid'in ABD kampında sakatlanan Arda Güler, formasından aylarca uzak kaldı. Daha sonra iyileşen milli futbolcu, ilk maçına çıkmadan bir kez daha sakatlandı.

İkinci sakatlığını da atlatan Arda Güler'in, 10 Kasım'da sol ayak arka adalesinden yaşadığı sakatlık yine nüksetti.

Geçirdiği 3 sakatlığın ardından sahalara dönmeye yeniden hazırlanan genç yıldız, geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara başlamıştı.

Herkes bu haberi bekliyordu! Arda Güler geri dönüyor: Tarihi resmen açıkladılar…

İLK MAÇI İÇİN TARİH VERDİLER

İspanyol basını, Arda Güler'in sahalara ne zaman geri döneceğine dair detaylı bir haber paylaştı.

Sport'ta yer alan habere göre; sakatlığını atlatan Arda Güler, 17 Aralık Pazar günü oynanacak Villarreal maçıyla sahalara dönebilir.

Haberde milli oyuncunun kendini iyi hissetmesi halinde Ancelotti'nin maçta süre verebileceği ifade edildi.

Ancelotti, Arda ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada, 'Arda Güler, yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur.' ifadelerini kullanmıştı.

Arda Güler'in sahalara geri dönmesini büyük bir heyecanla bekleyen İspanyol ve Türk futbolseverler, bu haberle birlikte gelecek hafta oynanacak Villarreal maçına kilitlendi.












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