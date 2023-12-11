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Eyüpsporlu taraftarların tezahüratları Arda Turan'ı kızdırdı

Şanlıurfaspor’u konuk eden Eyüpspor’da bazı taraftarlar Seçil Erzan’a yönelik küfürlü tezahüratlarda bulundu. O anlarda Arda Turan, tribünlere tepki göstererek, “Ne gerek var şimdi? Görüşeceğiz sizinle maçtan sonra..." dedi.

Ekleme: 11.12.2023 - 09:49 Güncelleme: 11.12.2023 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da Denizbank eski Levent Şubesi müdürü Seçil Erzan, yüksek kâr getirili "Fatih Terim Fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Volkan Bahçekapılı, gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdı.

19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı ortaya çıkan Seçil Erzan'a en çok para kaptıran isimlerden biri de Arda Turan'dı.

En çok para kaptıran isimlerdendi

Dava dosyasına göre Arda Turan, Erzan’a toplam 13 milyon 500 bin dolar verdi. Bu paranın 6 milyon 400 bin dolarını alan Turan, 7.5 milyon dolarını ise alamadı.

Yapılan tezahüratlar Arda'yı çıldırttı

Erzan'a para verebilmek için Eyüpsultan'daki arazisini bile satan Arda Turan ile ilgili dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde Arda Turan'ın ekibi lider Eyüpspor ile İrfan Buz'un çalıştırdığı Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.

Eyüpsporlu taraftarların tezahüratları Arda Turan'ı kızdırdı

"Görüşeceğiz sizinle maçtan sonra"

Eyüpspor'un Şanlıurfaspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada, Eyüpsporlu bazı taraftarlar, Seçil Erzan'a yönelik küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Yapılan tezahüratlara sinirlenen Arda Turan, tribünlere doğru dönerek, "Ne gerek var şimdi? Görüşeceğiz sizinle maçtan sonra..." şeklinde tepki gösterdi.

Yaptıkları görüşmeler mahkeme kayıtlarına geçti

Öte yandan yine bankacı Seçil Erzan'ın, Arda Turan'la yaptığı ve Turan tarafından kayda alınan telefon görüşmeleri delil olarak dava dosyasına girmişti. Görüşmelerde, Turan'ın 7,5 milyon dolarının akıbetini sorduğu, banka yöneticileriyle görüşmeye gitmeden önce fondaki kişilerin listesini istediği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Arda'nın, Seçil Erzan'a bankanın bu işin duyulmaması için zararı tazmin etmek zorunda olduğunu söylediği de kayıtlara geçti.
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