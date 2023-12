Derbi sonrası bomba transfer! Rekor bedeli açıkladı...

Trendyol Süper Lig'de son olarak deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Scoutlar, Beşiktaş derbisinde Kanarya'nın iki yıldızını yakın takipteydi. Avrupalılar, iki oyuncunun her hareketini not alırken, "Fenerbahçe istese de bu futbolcuları elinde tutamaz" yorumları yapıldı. Tüm bu gelişmeler devam ederken, transfer ateşi yakıldı ve yıldız oyuncunun rekor bonservis bedeli böyle duyuruldu.

SYZMANSKI VE FERDİ PARLIYOR



Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki iki ismi Sebastian Szymanski ile Ferdi Kadıoğlu, performanslarıyla yıldızlarını parlatıyor.



Geçen sezon da Avrupa kulüplerinin takibinde olan Ferdi, Başkan Ali Koç'un "Şampiyonluk yaşa, ondan sonra git" sözleriyle kalmaya ikna olmuştu. Bu sezon 21 resmi maçta 1803 dakika süre alan Ferdi, 1 gol-3 asistle oynadı.



Sarı-lacivertli takıma Dinamo Moskova'dan gelen Polonyalı Szymanski ise 26 resmi karşılaşmada 1743 dakika süre alırken 11 gol-10 asistle takımı sırtladı.



DEVLER TRİBÜNDEYDİ



Beşiktaş derbisinde Arsenal ile B.Dortmund; Szymanski için, Napoli ile Sevilla da Ferdi için tribündeydi.



4 kulübün scoutları maç boyunca not tutarken, "Fenerbahçe'nin bu iki yıldızı elinde tutması imkânsız" yorumları yapıldı.



Sarı-lacivertli yönetim, iki futbolcu için gelen nabız yoklamalarına, "Ocak ayında satacak oyuncumuz yok" diyerek kapıyı kapalı tutsa da yaz dönemi bir hayli ateşli geçecek gibi görünüyor. Szymanski'nin sözleşmesi 2027, Ferdi'ninki de 2026'da bitiyor.



ARDA GÜLER DE ONA HAYRAN!



Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisindeki performansıyla sadece taraftardan değil, meslektaşlarından da alkış aldı. 82 kez topla buluşan, 47 pas veren ve bunda yüzde 83'lük isabet sağlayan milli futbolcu, 4 defa da top kaptı.



Maç sonrası karşılaşmadan fotoğraflarını, "Bu derbi galibiyeti muhteşem taraftarımıza armağan olsun" notuyla paylaştı.



Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden Arda Güler bu fotoğrafa, "Tebrikler makinaaa" yorumu yaptı.



SERDAR BONSERVİSİNİ BÖYLE AÇIKLADI



Sarı-lacivertli takımdan Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun ise oyuncuya bonservis bedeli biçti: "40 milyon Euro."



DJIKU: NE OYUNCU AMA...



7 hafta sonra sahalara dönen Fenerbahçeli Djiku'nun yorumu ise "What a player" (Ne oyuncu ama) oldu.