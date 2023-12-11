  • USD: 28,94 - 28,99
  • EURO: 31,16 - 31,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Derbi sonrası bomba transfer! Rekor bedeli açıkladı...

Trendyol Süper Lig'de son olarak deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Scoutlar, Beşiktaş derbisinde Kanarya'nın iki yıldızını yakın takipteydi. Avrupalılar, iki oyuncunun her hareketini not alırken, "Fenerbahçe istese de bu futbolcuları elinde tutamaz" yorumları yapıldı. Tüm bu gelişmeler devam ederken, transfer ateşi yakıldı ve yıldız oyuncunun rekor bonservis bedeli böyle duyuruldu.

Ekleme: 11.12.2023 - 15:11 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:12 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de son olarak deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Scoutlar, Beşiktaş derbisinde Kanarya'nın iki yıldızını yakın takipteydi. Avrupalılar, iki oyuncunun her hareketini not alırken, "Fenerbahçe istese de bu futbolcuları elinde tutamaz" yorumları yapıldı.

Tüm bu gelişmeler devam ederken, transfer ateşi yakıldı ve yıldız oyuncunun rekor bonservis bedeli böyle duyuruldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

SYZMANSKI VE FERDİ PARLIYOR

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki iki ismi Sebastian Szymanski ile Ferdi Kadıoğlu, performanslarıyla yıldızlarını parlatıyor.

Geçen sezon da Avrupa kulüplerinin takibinde olan Ferdi, Başkan Ali Koç'un "Şampiyonluk yaşa, ondan sonra git" sözleriyle kalmaya ikna olmuştu. Bu sezon 21 resmi maçta 1803 dakika süre alan Ferdi, 1 gol-3 asistle oynadı.

Sarı-lacivertli takıma Dinamo Moskova'dan gelen Polonyalı Szymanski ise 26 resmi karşılaşmada 1743 dakika süre alırken 11 gol-10 asistle takımı sırtladı.

DEVLER TRİBÜNDEYDİ

Beşiktaş derbisinde Arsenal ile B.Dortmund; Szymanski için, Napoli ile Sevilla da Ferdi için tribündeydi.

4 kulübün scoutları maç boyunca not tutarken, "Fenerbahçe'nin bu iki yıldızı elinde tutması imkânsız" yorumları yapıldı.

Sarı-lacivertli yönetim, iki futbolcu için gelen nabız yoklamalarına, "Ocak ayında satacak oyuncumuz yok" diyerek kapıyı kapalı tutsa da yaz dönemi bir hayli ateşli geçecek gibi görünüyor. Szymanski'nin sözleşmesi 2027, Ferdi'ninki de 2026'da bitiyor.

ARDA GÜLER DE ONA HAYRAN!

Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisindeki performansıyla sadece taraftardan değil, meslektaşlarından da alkış aldı. 82 kez topla buluşan, 47 pas veren ve bunda yüzde 83'lük isabet sağlayan milli futbolcu, 4 defa da top kaptı.

Maç sonrası karşılaşmadan fotoğraflarını, "Bu derbi galibiyeti muhteşem taraftarımıza armağan olsun" notuyla paylaştı.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden Arda Güler bu fotoğrafa, "Tebrikler makinaaa" yorumu yaptı.

SERDAR BONSERVİSİNİ BÖYLE AÇIKLADI

Sarı-lacivertli takımdan Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun ise oyuncuya bonservis bedeli biçti: "40 milyon Euro."

DJIKU: NE OYUNCU AMA...

7 hafta sonra sahalara dönen Fenerbahçeli Djiku'nun yorumu ise "What a player" (Ne oyuncu ama) oldu.
Gabar'dan petrol fışkırıyor! TPAO'dan açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Milyonlar o saate kilitlendi! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?
Yılmaz: Ekonomi politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Sosyal medyada herkes ilan paylaşamayacak
Fondaş Küçükkaya bile isyan etti! CHP’ye aday tepkisi...
İngiltere sağlık sisteminde kriz! Reuters, Marion Parks'ın İstanbul'daki dişçi macerasını yazdı
Yavaş'ın 'köpek' algısını Hakan Han Özcan bozdu! 'Köpek siyasetiyle halkı kandırma sen önce barınağı tamamla'
Terör örgütü PKK’nın kirli planı bozuldu! Suçu devlete atacaklardı: İtirafçı terörist açıkladı
Katliam sponsoru ABD durmuyor! 'Acil durum ilan etmişlerdi: 'Biden taviz vermeye hazır'
Akkuyu için devreye girdi: Türünün tek örneği! Türkiye'de bir benzeri daha yok
Bakan Güler'den İsrail'e sert tepki: Vahşete dönüştü!
ABD'de 'Kanlı el' tepkisi: İsrail çatlağı büyüyor! 'Utanç verici'
CHP'yi kaybetme korkusu sardı! İyi Parti'ye 'at pazarlığı' çağırısı, HEDEP'in ayağına gitme hazırlığı! Ankara'da ne olacak?
Bakan Şimşek açıkladı: Program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon: Sözde cephane sorumlusu etkisiz!
İsrail basını deşifre etti: Gazze kasabı Netanyahu'nun gizli ekibi! Dikkat çeken ABD detayı...
Siyonist İsrail'den soykırıma çifte teşekkür! Katil Netanyahu, ABD’nin ‘veto ve mühimmat’ desteğini alkışladı
4 Avrupa ülkesinden AB'ye Gazze resti! Ortak mektup gönderdiler: Net tavır alın
TÜİK Ekim 2023 işsizlik oranını açıkladı! İşsizlik 8,5'e geriledi
Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak!

Beşiktaş saldırısının üzerinden 7 yıl geçti: 47 şehit unutulmadı...

Beşiktaş saldırısının üzerinden 7 yıl geçti: 47 şehit unutulmadı...

Dilan Polat’ın yardımcısı ve kara kutusuydu! Şule’den şoke eden açıklama: Alnımın akıyla…

Dilan Polat’ın yardımcısı ve kara kutusuydu! Şule’den şoke eden açıklama: Alnımın akıyla…

Seçil Erzan'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mağdurları böyle ikna etmiş

Seçil Erzan'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mağdurları böyle ikna etmiş

Köyde esrarengiz olay: 21 günde 5 yer yandı! Herkes tedirgin oldu

Köyde esrarengiz olay: 21 günde 5 yer yandı! Herkes tedirgin oldu

WhatsApp'a kaybolan sesli mesajlar geldi: Nasıl kullanılır?

WhatsApp'a kaybolan sesli mesajlar geldi: Nasıl kullanılır?