Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yöneten Atilla Karaoğlan'a kötü haber! Dinlendirilecek

MHK, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin hakemi Atilla Karaoğlan'a devre arasına kadar ceza verecek.

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.



Derbiye ise verdiği ve vermediği kararlarla hakem Atilla Karaoğlan damgasını vurmuştu. Merkez Hakem Kurulu'nun hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin memnun olmadığı Karaoğlan'ı devre arasına kadar dinlendireceği öğrenildi.



Bir aydır Türkiye'de değildi



Kasım ayında U17 Dünya Kupası'nda görev yapan Atilla Karaoğlan, derbi öncesi Süper Lig'de son olarak 21 Ekim'de Gaziantep ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmada düdük çalmıştı.



Fenerbahçe şikayet etmişti



Öte yandan Fenerbahçe, Atilla Karaoğlan'ın yaptığı hataları derlediği bir raporu TFF'ye göndermişti.