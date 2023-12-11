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Beşiktaş, aradığı stoperi Süper Lig'de buldu! Gündemde o var

Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen 31 yaşındaki Kosta Rikalı stoper Francisco Calvo'yu gündemine aldı.

Ekleme: 11.12.2023 - 15:20 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Konyaspor'un stoperi Francisco Calvo'yu transfer etmek için girişimlere başladı.

Beşiktaş'ta 5 oyuncunun kadro dışı kalmasıyla birlikte Samet Aybaba önderliğinde yeni yapılanma çalışmaları şimdiden başladı.

Siyah beyazlıların sezon başında Manchester United'dan kadrosuna kattığı savunma oyuncularından Eric Bailly, takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakılan beş isim arasında yer aldı.

Fenerbahçe derbisindeki yenilgide savunma bölgesinde ön plana çıkan büyük sorunları aşmak için siyah beyazlılar devre arası transfer dönemini verimli geçirmek istiyor.

Beşiktaş, aradığı stoperi Süper Lig'de buldu! Gündemde o var

BONSERVİS SORUNU OLMAYAN FUTBOLCULARLA BAŞLAYACAK

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan siyah beyazlılar, sorunu gidermek için ilk etapta sözleşmesi elinde olan futbolcuları listesine alacak.

Ayrıca Aybaba'nın ligi tanıyan ve başarılı olan isimlere yönelmek istediği öğrenilirken, Beşiktaş'ta gündeme gelen yeni isim Konyaspor'un Kosta Rikalı stoperi Francisco Calvo oldu.

Ülkesinin milli takımıyla son Dünya Kupası'nda da görev yapan 31 yaşındaki stoper, golcü kimliği ile de ön plana çıkıyor. Milli Takımında 89 maça çıkan Calvo, savunma bölgesinde görev yapmasına karşın 11 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

11 OCAK'TA SERBEST

DHA'nın haberine göre; sözleşmesi gereği 11 Ocak'ta bonservisini eline alacak olan tecrübeli stoper Calvo, halihazırda Konyaspor ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlamadı. Kosta Rikalı futbolcu, Arabistan ve Meksika kulüplerinin de radarında bulunuyor.

Bu sezon Konyaspor formasıyla 14 resmi maçta görev alan Calvo'nun kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.
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