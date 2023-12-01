Maç bitti, ortalık karıştı! İrfan Can Kahveci bir taraftarın üstüne yürüdü

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland karşısında 6-1 mağlup olduğu maçın son düdüğünün çalmasının ardından oldukça üzgün ve gergin olduğu görülen İrfan Can Kahveci bir taraftarın üzerine yürüdü.

UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında karşılaştığı Nordsjaelland karşısında yediği 6 golle büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe'de moraller hayli bozulurken karşılaşmanın yankıları da sürüyor.6-1'lik skorla sonuçlanan mücadelede son düdüğün çalmasıyla büyük üzüntü yaşayan Fenerbahçeli futbolcular adeta yıkılırken, milli futbolcu İrfan Can Kahveci, son düdüğün ardından tribünlerle tartışma yaşadı.Tribünlerin üstüne yürüdüğü görülen Kahveci'yi stat güvenliği ve takım arkadaşları sakinleştirmekte zorlanırken, o anlar sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.