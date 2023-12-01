Ferdi Kadıoğlu dünya devine! Anlaşmayı böyle duyurdular...

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1'lik farklı bir skorla mağlup oldu. Sarı lacivertliler bir yandan mağlubiyetin izlerini silmek isterken, bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Takıma takviye planları yapan Kanarya'nın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Avrupa devlerini peşine takan başarılı oyuncunun yeni takımı böyle duyuruldu.

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1'lik farklı bir skorla mağlup oldu.



Sarı lacivertliler bir yandan mağlubiyetin izlerini silmek isterken, bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor.



Takıma takviye planları yapan Kanarya'nın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Avrupa devlerini peşine takan başarılı oyuncunun yeni takımı böyle duyuruldu. İşte tüm detaylar...



Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, 19 yıl sonra Avrupa kupalarında kalesinde 6 gol gördü.



SAVUNMA ALARM VERDİ



Nordsjaelland maçının ilk yarısı 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona ererken sarı-lacivertlilerin özellikle savunmada yapılan hatalar farklı mağlubiyete zemin hazırladı.



Savunma bölgesinde yaşanan boşluklarla ikinci yarıya başlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda kalesinde 4 gole daha engel olamadı.



"CAMİAYA YAKIŞMAYAN MAĞLUBİYET"



Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Fenerbahçe takımına ve camiasına yakışmayan bir mağlubiyet yaşadık. Çok üzgünüz. Bütün taraftarlarımızdan özür diliyoruz" dedi.



Ara transfer dönemi öncesi takımda yaşanan sakatlıklar yönetimi harekete geçirdi.



Transfer çalışmalarını sıklaştıran Fenerbahçe'de diğer yandan gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.



FLAŞ FERDİ GELİŞMESİ



Fenerbahçe ve A Milli Takım'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu için sürpriz bir gelişme yaşanıyor.



İtalyan medyası milli oyuncu için flaş bir transfer iddiası ortaya attı. Haberde, Inter'in Ferdi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varmaya hazır olduğunu aktarıldı.



Öte yandan Inter'in yöneticileri Ferdi'yi transfer etmek için Avrupa devleriyle yarıştığını da iddia edildi. Ferdi Kadıoğlu, gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Inter Teknik Direktörü Inzaghi'nin düşündüğü isimlerin başında yer alıyor. İtalyan kulübünün ocak ayında Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.



Fenerbahçe yönetimi Ferdi'nin transferinden bonservis rekoru kırmayı planlıyor. Başarılı oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta görev aldı.



İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi olan Ferdi, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun kontratında herhangi bir serbest kalır maddesi bulunmuyor.