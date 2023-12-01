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Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller ve puan durumu

Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak tur umutlarını son maça bıraktı. Peki Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte tüm olasılıklar...

Ekleme: 1.12.2023 - 09:37 Güncelleme: 1.12.2023 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe bir puan alması halinde gruptan çıkmayı garantileyeceği maçta Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup oldu. İşte Fenerbahçe'nin gruptan çıkma olasılıkları...

Nordsjaelland hezimeti sonrası Ludogorets'in deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe grupta 3. sıraya geriledi.

Fenerbahçe grubunun son maçında sahasında Spartak Trnava'yı konuk edecek. Nordsjaelland ise Ludogorets deplasmanına çıkacak. Sarı-Lacivertliler, tur şansı kalmayan Trnava'yı mağlup etmesi durumunda gruptan çıkmayı başaracak.

Fenerbahçe, Trnava'yı mağlup edip Ludogorets-Nordsjaelland maçının berabere bitmesi halinde temsilcimiz grubunu lider tamamlayacak.

Fenerbahçe sahasında Trnava ile berabere kalması durumunda Nordsjaelland'ın Ludogorets'i mağlup etmesini bekleyecek ve bu olasılıkların gerçekleşmesi halinde Sarı-Lacivertliler gruptan 2. olarak çıkacak.

Fenerbahçe, Trnava'ya yenilmesi halinde ise yine Nordsjaelland'ın Ludogorets'i farklı mağlup etmesini bekleyecek. (Fenerbahçe ikili averajda eşit olduğu Ludogorets'in genel averajda -1 gerisinde bulunuyor.)

GRUBU LİDER BİTİRMEK NEDEN ÖNEMLİ?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükseliyor.

Gruplarını 2. bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. bitirip Konferans Ligi'ne düşen takımlarla play-off turu oynuyor.

PUAN DURUMU

1- Nordsjaelland: 10 puan, +11 averaj

2- Ludogorets: 9 puan, -1 averaj

3- Fenerbahçe: 9 puan, -2 averaj

4- Spartak Trnava: 1 puan, -8 averaj
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