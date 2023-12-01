  • USD: 28,86 - 28,91
  • EURO: 31,44 - 31,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe’den yüzyılın transferi: Arsenal’ın efsanesi imzayı atıyor

Avrupa maçında büyük hüsrana uğrayan Fenerbahçe'den transfer atağı geldi. Fred’in eksikliğini büyük ölçüde hisseden sarı-lacivertlilerin gündeminde orta saha takviyesi var. İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe, Arsenal'ın yıldız ismini kadrosuna katmak istiyor.

Ekleme: 1.12.2023 - 16:49 Güncelleme: 1.12.2023 - 16:51 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları devam ediyor.

Konferans Ligi son maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile mücadele eden sarı-lacivertliler, deplasmanda 6-1^'lik skorla mağlup oldu.  Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in yokluğunu büyük ölçüde hisseden Fenerbahçe, orta saha takviyesi için kollarını sıvadı. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da öve öve bitiremediği Arsenal'ın deneyimli yıldızı için harekete geçiliyor.

Fenerbahçe yönetimi, yıldız ismi renklerine bağlamak için şartları zorlayacak.

Arsenal'ın yıldızı adım adım Fenerbahçe'ye...

İngiliz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, orta saha transferi için Arsenal'da forma giyen Jorginho'yu düşünüyor.

Sarı-lacivertliler, sezon başında yıldız oyuncuyla görüşmüştü ancak Jorginho Arsenal'da kalmayı tercih etti.

Sezon sonunda Arsenal'la sözleşmesi bitecek olan deneyimli orta sahayı kadrosuna katmakta ısrarcı. Fred, Tadic, Dzeko gibi oyuncuların yanına Jorginho'yu getirmek için şartları zorlayacak.

Fenerbahçe’den yüzyılın transferi: Arsenal’ın efsanesi imzayı atıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Japon rakibini geride bıraktı! KAAN'da da yer alacak
Namaz vakti miting yapan HDP'li Tuncer Bakırhan'dan rezillik: Cumanın kazasını kılarız
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Sayın Özgür Özel aynı maskeli tiyatroya devam ediyorsunuz
Papa'dan beklenmedik tepki: İsrail'in Gazze'deki vahşetine 'terör' dedi
Gazze'deki soykırımın gölgesinde Kudüs'te 8. cuma! Terör devleti İsrail'den Mescid-i Aksa'ya abluka
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Tarih netleşti
Başkan Erdoğan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılıyor
160 milyon liralık borç CHP'yi karıştırdı: Kime ödeneceği belli değil
Almanya soğuktan kırılıyor: Beş buçuk milyon Alman evini ısıtamadı
Bakan Şimşek: Attığımız adımlar karşılık buluyor
Katil Netanyahu iyice azıttı: Yok edeceğiz hiç kimse bizi durduramaz
Dünyada Yahudilere yönelik tepki büyüyor: Vahşet ekti nefret biçiyor
Merkez Bankası açıkladı: TL için yeni adım geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD merkezli Politico hazırladı: Erdoğan, Avrupa'nın en güçlü kişileri arasında
AK Parti'de yerel seçim çalışmaları tam gaz: Anket süreci başladı sonuçlar Erdoğan'a sunulacak
Aralık ayında doğal gaza zam yok! Trakya'daki merkez fiyatları daha da aşağı çekecek
İşgalci İsrail katliama yeniden başladı! Hamas'ı bahane ettiler: Gazze'nin kuzeyindeki bir bölge vuruldu
Çerçioğlu’nun sağ kolu suç makinesi çıktı! Ağır cezada yağmadan 14 yıl hapis istemiyle yargılanıyor
Zehir tacirlerine NARKOGÜÇ-38 tokadı! 8 ilde eş zamanlı operasyon... Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi çok sayıda gözaltı
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: O borçlara af geliyor! İşte yararlanacak kişiler...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: O borçlara af geliyor! İşte yararlanacak kişiler...

160 bin dolarlık külçe altın keşfi! Duyanlar izini sürmeye koyuldu

160 bin dolarlık külçe altın keşfi! Duyanlar izini sürmeye koyuldu

Seçil Erzan kimden korkuyor? Kamera kayıtları neden eksik? Milyonluk vurgunda yeni detaylar! Bahar Candan ve Nihal Candan ile Aynı Koğuşta

Seçil Erzan kimden korkuyor? Kamera kayıtları neden eksik? Milyonluk vurgunda yeni detaylar! Bahar Candan ve Nihal Candan ile Aynı Koğuşta

Bu sabah milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti! Dikkat.... Anında hesaplar boşaltılabiliyor

Bu sabah milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti! Dikkat.... Anında hesaplar boşaltılabiliyor

Yapay zeka sınırları zorladı: Tıp tarihine damga vuracak! 1 saniyede kanser teşhisi

Yapay zeka sınırları zorladı: Tıp tarihine damga vuracak! 1 saniyede kanser teşhisi

Tokat'taki antik tiyatroda bulunmuştu: Altın değil bakın ne çıktı

Tokat'taki antik tiyatroda bulunmuştu: Altın değil bakın ne çıktı