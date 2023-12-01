Fenerbahçe’den yüzyılın transferi: Arsenal’ın efsanesi imzayı atıyor

Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları devam ediyor.Konferans Ligi son maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile mücadele eden sarı-lacivertliler, deplasmanda 6-1^'lik skorla mağlup oldu. Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in yokluğunu büyük ölçüde hisseden Fenerbahçe, orta saha takviyesi için kollarını sıvadı. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da öve öve bitiremediği Arsenal'ın deneyimli yıldızı için harekete geçiliyor.Fenerbahçe yönetimi, yıldız ismi renklerine bağlamak için şartları zorlayacak.İngiliz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, orta saha transferi için Arsenal'da forma giyen Jorginho'yu düşünüyor.Sarı-lacivertliler, sezon başında yıldız oyuncuyla görüşmüştü ancak Jorginho Arsenal'da kalmayı tercih etti.Sezon sonunda Arsenal'la sözleşmesi bitecek olan deneyimli orta sahayı kadrosuna katmakta ısrarcı. Fred, Tadic, Dzeko gibi oyuncuların yanına Jorginho'yu getirmek için şartları zorlayacak.