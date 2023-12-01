Cimbom'da flaş ayrılık! Devre arası gidiyor...

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arası yaklaşırken sarı kırmızılılar, kadro planlaması üzerine de çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom, bir yıldız oyuncu ile yola devam kararı alırken, bir yıldız isim ile de yollarını ayırma kararı aldı. Aslan, o ismin yerine takviye yapmak için ise şimdiden düğmeye bastı.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...



Devre arası yaklaşırken sarı kırmızılılar, kadro planlaması üzerine de çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom, bir yıldız oyuncu ile yola devam kararı alırken, bir yıldız isim ile de yollarını ayırma kararı aldı.



Aslan, o ismin yerine takviye yapmak için ise şimdiden düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...



DEZAVANTAJLI MAÇLARDAN PUAN ALDI



Manchester karşısında geriye düşse de 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrılmayı bilen Galatasaray, Okan Buruk döneminde dezavantajlı olduğu maçların %75'inde puan almayı başardı.



Okan Buruk ile son iki sezonda Aslantepe'de oynadığı 34 müsabakanın 12'sinde skorda geriye düşen Cimbom, bu maçlarda 6 galibiyet-3 beraberlik buldu.



Sadece Giresunspor, Başakşehir ve Bayern Münih'e kaybederek 3 mağlubiyet gördü.



9 sınavdan alnının akıyla çıkıp Aslan gibi mücadele eden Buruk'un talebeleri, RAMS Park'ta oynadığı ve skor üstünlüğünü yitirdiği maçların %75'inden puan ve puanlar çıkarmayı başardı.



ZIYECH UEFA TARAFINDAN ADAY GÖSTERİLDİ



Manchester United maçına 2 gol-1 asistle damgasını vuran Hakim Ziyech, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusuna aday gösterildi.



Chelsea'den 1 sezonluğuna kadroya katılan ve opsiyonu G.Saray'da olan anlaşma devam ederse oyuncu, yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak.



ZIYECH İLE DEVAM



Sarı kırmızılı yönetim ise Faslı oyuncuya uzun süreli yatırım gözüyle bakıyor ve form tutması durumunda yola devam etmek istiyor.



30 yaşındaki sağ kanat ile sezon sonunda karşılıklı konuşularak karar verilecek.



HAFTANIN İLK 11'İNDE



Ziyech, 2 gol-1 asist ile maçın oyuncusu olurken, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine de seçildi.



NDOMBELE KREDİSİNİ TÜKETTİ



Ziyech'in aksine Tanguy Ndombele ise Manchester United maçında kredisini tamamen tüketti.



KARAR VERİLDİ



Şampiyonlar Ligi seviyesinde yetersiz kalan 26 yaşındaki oyuncunun 15 milyon Euro olan satın alma maddesi kullanılmayacak.



SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR



Teknik heyetin raporuna göre yönetim, ara transfer döneminde Fransız orta sahanın kiralık sözleşmesini feshedebilir.



SERGIO OLIVEIRA SAHAYA



Ndombele yerine Sergio Oliveira orta saha rotasyonunda daha fazla şans bulacak.