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UEFA ülke puanında yeni yerimiz belli oldu! Bayern Münih - Galatasaray maçı sonrası işte yeni sıralama…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, A Grubu dördüncü maçında Alman devi Bayern Münih'e konuk oldu. Güçlü rakibine karşı oldukça başa baş bir oyun sergileyen sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. 80. dakikaya kadar karşılaşmayı 0-0 devam ettirmeyi başaran Aslan, Harry Kane'in art arda gelen gollerine engel olamadı ve sahadan puansız ayrıldı. Bu mücadelenin ardından UEFA ülke puanında da yeni sıralama belli oldu.

Ekleme: 9.11.2023 - 09:24 Güncelleme: 9.11.2023 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken bir performans gösteren Galatasaray, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın bulunduğu A Grubu'nda mücadele ediyor.

Grubun ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Manchester United deplasmanından 3-2 galip ayrılmıştı.

İstanbul'da oynanan Bayern Münih maçında çokça gol pozisyonuna girmesine rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrılan Galatasaray, grubun 4. maçında Almanya'ya gitti.

Bayern karşısında oldukça iyi mücadele eden ve karşılaşmayı 80. dakikaya 0-0 götürmeyi başaran Aslan, Harry Kane'in art arda gelen gollerine engel olamadı.  80 ve 86'da attığı gollerle maçı takımına kazandıran Harry Kane, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ndeki inanılmaz serisini de devam ettirdi.

Galatasaray'ın maçtaki tek golünü ise 90+3'te Cedric Bakambu kaydetti.

Bu karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte UEFA ülke puanında yeni sıralama…

1- İNGİLTERE: 93.928

2- İSPANYA: 80.364

3- İTALYA: 76.855

4- ALMANYA: 74.624

5- HOLLANDA: 57.500

6- FRANSA: 56.331

7- PORTEKİZ: 50.149

8- BELÇİKA: 41.800

9- TÜRKİYE: 35.350

10- İSKOÇYA: 32.650
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