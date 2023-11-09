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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grubundaki puan durumu!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Bayern Münih'e 2-1'lik skorla yenildi. Bu karşılaşma sonrasında gruptaki puan durumu da şekillendi. İşte sarı-kırmızılıların grubundaki güncel puan durumu...

Ekleme: 9.11.2023 - 09:38 Güncelleme: 9.11.2023 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nde dördüncü hafta maçları oynanan iki heyecanlı mücadeleyle sona erdi.

Gecenin ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım Bayern Münih oldu.

Kırmızı-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 80. ve 86. dakikalarda Harry Kane kaydetti. Temsilcimizin tek golü 90+3. dakikada Cedric Bakambu'dan geldi.

Gol düellosunda kazanan Kopenhag

Gruptaki diğer maçta ise Danimarka ekibi Kopenhag ile İngiliz temsilcisi Manchester United karşı karşıya geldi. Parken'de oynanan maç 7 gole sahne olurken, kazanan 4-3'lük skorla Kopenhag oldu.

Manchester United, 3 ve 28. dakikada Rasmus Höjlund'un golleriyle deplasmanda 2-0 öne geçti. Marcus Rashford 42. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Kopenhag, 45. dakikada Mohamed Elyounoussi ve 45+9. dakikada Diogo Gonçalves'in penaltı golüyle durumu 2-2 yaptı ve soyunma odasına eşitlikle gidildi.

Manchester United'da 70. dakikada penaltıyı gole çeviren Bruno Fernandes takımını 3-2 öne geçirdi. Ancak Kopenhag yine pes etmedi. 83. dkaikada Lukas Lerager ve 87. dakikada Roony Bardghji'nin golleri Kopenhag'a 4-3'lük skorla galibiyeti getirdi.

Puan durumu ve fikstür

Ortaya çıkan bu sonuçların ardından ise A Grubu'nda yaşanan son puan durumu da belli oldu.

Temsilcimiz Galatasaray grupta 4 puanda kaldı. Lider Bayern Münih ise puanını 12 yaptı.

Kopenhag puanını 4'e yükseltirken, Manchester United 3 puanla son sırada kaldı.

Grubun bir sonraki haftasında Galatasaray sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Bayern Münih ise evinde Kopenhag'ı ağırlayacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grubundaki puan durumu!
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