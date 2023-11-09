Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grubundaki puan durumu!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Bayern Münih'e 2-1'lik skorla yenildi. Bu karşılaşma sonrasında gruptaki puan durumu da şekillendi. İşte sarı-kırmızılıların grubundaki güncel puan durumu...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nde dördüncü hafta maçları oynanan iki heyecanlı mücadeleyle sona erdi.
Gecenin ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım Bayern Münih oldu.
Kırmızı-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 80. ve 86. dakikalarda Harry Kane kaydetti. Temsilcimizin tek golü 90+3. dakikada Cedric Bakambu'dan geldi.
Gol düellosunda kazanan Kopenhag
Gruptaki diğer maçta ise Danimarka ekibi Kopenhag ile İngiliz temsilcisi Manchester United karşı karşıya geldi. Parken'de oynanan maç 7 gole sahne olurken, kazanan 4-3'lük skorla Kopenhag oldu.
Manchester United, 3 ve 28. dakikada Rasmus Höjlund'un golleriyle deplasmanda 2-0 öne geçti. Marcus Rashford 42. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Kopenhag, 45. dakikada Mohamed Elyounoussi ve 45+9. dakikada Diogo Gonçalves'in penaltı golüyle durumu 2-2 yaptı ve soyunma odasına eşitlikle gidildi.
Manchester United'da 70. dakikada penaltıyı gole çeviren Bruno Fernandes takımını 3-2 öne geçirdi. Ancak Kopenhag yine pes etmedi. 83. dkaikada Lukas Lerager ve 87. dakikada Roony Bardghji'nin golleri Kopenhag'a 4-3'lük skorla galibiyeti getirdi.
Puan durumu ve fikstür
Ortaya çıkan bu sonuçların ardından ise A Grubu'nda yaşanan son puan durumu da belli oldu.
Temsilcimiz Galatasaray grupta 4 puanda kaldı. Lider Bayern Münih ise puanını 12 yaptı.
Kopenhag puanını 4'e yükseltirken, Manchester United 3 puanla son sırada kaldı.
Grubun bir sonraki haftasında Galatasaray sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Bayern Münih ise evinde Kopenhag'ı ağırlayacak.
Gecenin ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım Bayern Münih oldu.
Kırmızı-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 80. ve 86. dakikalarda Harry Kane kaydetti. Temsilcimizin tek golü 90+3. dakikada Cedric Bakambu'dan geldi.
Gol düellosunda kazanan Kopenhag
Gruptaki diğer maçta ise Danimarka ekibi Kopenhag ile İngiliz temsilcisi Manchester United karşı karşıya geldi. Parken'de oynanan maç 7 gole sahne olurken, kazanan 4-3'lük skorla Kopenhag oldu.
Manchester United, 3 ve 28. dakikada Rasmus Höjlund'un golleriyle deplasmanda 2-0 öne geçti. Marcus Rashford 42. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Kopenhag, 45. dakikada Mohamed Elyounoussi ve 45+9. dakikada Diogo Gonçalves'in penaltı golüyle durumu 2-2 yaptı ve soyunma odasına eşitlikle gidildi.
Manchester United'da 70. dakikada penaltıyı gole çeviren Bruno Fernandes takımını 3-2 öne geçirdi. Ancak Kopenhag yine pes etmedi. 83. dkaikada Lukas Lerager ve 87. dakikada Roony Bardghji'nin golleri Kopenhag'a 4-3'lük skorla galibiyeti getirdi.
Puan durumu ve fikstür
Ortaya çıkan bu sonuçların ardından ise A Grubu'nda yaşanan son puan durumu da belli oldu.
Temsilcimiz Galatasaray grupta 4 puanda kaldı. Lider Bayern Münih ise puanını 12 yaptı.
Kopenhag puanını 4'e yükseltirken, Manchester United 3 puanla son sırada kaldı.
Grubun bir sonraki haftasında Galatasaray sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Bayern Münih ise evinde Kopenhag'ı ağırlayacak.