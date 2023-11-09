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Beyaz Gazete
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Galatasaray'da dev transfer iddiası! Hedef: Fenerbahçe'nin eski yıldızı...

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek üzere şimdiden araştırmalarına başlayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızına göz dikti. Teknik Direktör Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir rapor hazırlarken sarı kırmızılı idarecilerin ise bu rapor sonrası transfer için resmi görüşmelere başladığı aktarıldı. İşte o isim ve Galatasaray transfer haberinin detayları.

Ekleme: 9.11.2023 - 16:50 Güncelleme: 9.11.2023 - 16:55 / Editör: Ozge Selin
Gelen bilgilere göre; Galatasaray'da ocak ayında transfer yapılması beklenen 3 bölgenin olduğu öğrenildi. Bu bölgelerin forvet, sol bek ve orta saha olduğu bildirilirken yönetim devre arasında yapacağı takviyeler için elini hızlandırmış durumda. Öte yandan yine iddiaya göre transfer için mercek altına alınan isimlerin arasında Fenerbahçe'nin eski yıldızı da yer aldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaştı. Cimbom zorlu mücadeleden 2-1 yenik ayrılırken Bayern Münih'in gollerini 80 ve 86. dakikalarda Harry Kane kaydetti...

Galatasaray'da dev transfer iddiası! Hedef: Fenerbahçe'nin eski yıldızı...

Oynanan maçların ardından grupta Bayern Münih 12 puanla lider, 4 puanla Kopenhag 2., aynı puanda Galatasaray 3., 3 puanla Manchester United ise son sırada yer aldı..

Galatasaray'da transfer hazırlıkları ise resmen başladı. Öyle ki, yönetim devre arasında yapacağı takviyeler için elini hızlandırmış durumda.

Yoğun bir fikstürden geçen Aslan, takviye yapacağı mevkileri ise önceden belirlemişti. Hatta Okan Hoca, konuyla ilgili bir rapor hazırlayıp yönetime teslim etmişti.

Sarı kırmızılı idarecilerin ise bu rapor sonrası transfer için resmi görüşmelere başladığı aktarıldı ve dev transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Galatasaray'da dev transfer iddiası! Hedef: Fenerbahçe'nin eski yıldızı...

Galatasaray'ın ocak ayında bazı isimlerle yollarını ayırarak forvet, sol bek ve orta saha mevkilerine transfer yapmayı hedeflediği belirtildi.

Okan Buruk'un özellikle Icardi'nin sakatlığı sonrası forvet takviyesi istediği öne sürüldü. Okan Buruk'un, Arjantinli golcüyü yedekleyecek daha iyi bir santrfor talebinin olduğu iddia edildi...

Bu doğrultuda listesini şekillendiren yönetimin gündemine ise sürpriz bir futbolcu geldi.

Galatasaray'da dev transfer iddiası! Hedef: Fenerbahçe'nin eski yıldızı...

Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin eski golcüsü için harekete geçtiği öne sürüldü.

G.SARAY'DAN BERISHA BOMBASI!

Galatasaray'ın, Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da forma giyen Mergim Berisha'yı gündemine aldığı iddia edildi.

Sarı kırmızılıların, Bayern Münih maçı öncesi 25 yaşındaki forvetin transferi için nabız yokladığı öne sürüldü.

Berisha'nın menajerler aracılığıyla Cimbom'a teklif edildiği ve Fenerbahçeli eski forvetin değerlendirmeye alındığı aktarıldı.

Galatasaray'da dev transfer iddiası! Hedef: Fenerbahçe'nin eski yıldızı...

Galatasaray cephesinde fiziksel özellikleri Icardi'ye benzeyen Berisha'nın, Arjantinli golcünün iyi bir alternatifi olabileceği görüşü hakim.

Bu sezon Hoffenheim'da istediği performansı sergileyemeyen Berisha'nın ise yeniden Türkiye seçeneğine sıcak baktığı kaydedildi. Alman forvetin kulübü Hoffenheim'ın da transfere sıcak baktığı ve Berisha'yı kiralık olarak gönderebileceği ifade edildi.

Mergim Berisha bu sezon Almanya'da toplam 10 maça çıktı. Berisha bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Alman ekibi sezon başında Fenerbahçe'ye 14 milyon Euro bonservis ücreti ödeyerek Berisha'yı kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'da dev transfer iddiası! Hedef: Fenerbahçe'nin eski yıldızı...

Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan Alman golcü, kariyerinde LASK, Salzburg, Altach, Liefering ve Magdeburg gibi ekiplerde de boy göstermişti.



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