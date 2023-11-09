Galatasaray, Bayern Münih'e deplasmanda boyun eğdi!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 yenildi. Sarı kırmızılılar 4 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. grup maçında Galatasaray, Bayern Münüh'e konuk oldu.



Sarı kırmızılılar, Harry Kane'in 80 ve 86'da attığı gollerle 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'ın tek golünü ise 90+3'te Bakambu kaydetti.



Bayern Münih puanını 12 yaparken, Galatasaray 4 puanda kaldı.



➡ ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU



İLK 11'LER



Bayern Münih: Neuer, Mazraoui-Upamecano-Min Jae-Davies, Kimmich-Goretzka, Coman-Musiala-Sane, Kane



Galatasaray: Muslera, Boey-Sanchez-Abdülkerim-Angelino, Torreira-Kaan, Ziyech-Kerem Aktürkoğlu-Zaha, Icardi



BAYERN MÜNİH 2-1 GALATASARAY



1' Maç başladı.



14' Fernando Muslera karşı karşıya pozisyonda Leroy Sane'ye geçit vermedi.



19' Davies, Sacha Boey'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.



30' Muslera gole izin vermedi! Leroy Sane, karşı karşıya pozisyonda Uruguaylı file bekçisini yine geçemedi.



34' Abdülkerim Bardakcı sarı kart gördü.



40' Jamal Musiala sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemiyor. Thomas Müller oyunda.



42' Mauro Icardi karşı karşıya pozisyonda Manuel Neuer'e takıldı! Boşta kalan topu Wilfired Zaha ıskaladı.



İlk yarı 0-0 sona erdi.



54' Harry Kane'in şutu top direkten döndü.



57' Hakim Ziyech yerine Barış Alper Yılmaz oyunda.



62' Galatasaray, Torreira'nın golüyle öne geçti ancak ofsayt bayrağı kalktı.



69' Icardi'nin yerine Tete oyuna girdi. Kaan Ayhan'ın yerine Sergio Oliveira oyuna girdi.



78' Angelino ile Wilfried Zaha kenara geldi. Victor Nelsson ve Cedric Bakambu oyuna girdi.



80' Bayern Münih, Harry Kane'in golüyle 1-0 öne geçti.



86' Bayern Münih, Kane ile farkı 2'ye çıkardı.



90+3' Galatasaray, Bakambu ile farkı 1'e indirdi.

