  • USD: 28,44 - 28,49
  • EURO: 30,40 - 30,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi Mete Kalkavan düdük asıyor!

Hakem Mete Kalkavan'ın Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki VAR performansı nedeniyle 9 maç ceza aldığı ve hakemliği bırakma kararı aldığı öne sürüldü.

Ekleme: 8.11.2023 - 14:51 Güncelleme: 8.11.2023 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki mücadelede Video Asistan Hakem olarak görev alan Mete Kalkavan, hakemlik kariyerini noktalama kararı aldığı iddia edildi.

Karadeniz ve Kuzey Anadolu gazetelerinin iddialarına göre; Mete Kalkavan'ın, bu maçtaki performansı nedeniyle TFF ve MHK toplantısı sonrası 9 maç ceza alması kararlaştırıldı. Bu cezadan haberdar olan Mete Kalkavan, hakemliği bırakma kararı aldı.

METE KALKAVAN'IN KARİYERİ

İstanbul bölgesi hakemi olan 43 yaşındaki Mete Kalkavan, 2003 tarihinden bu yana Süper Lig'de görev alıyordu. 8 Mart 2022'de görevden el çektirilen hakemlerin olmasına tepki gösteren Kalkavan, hakemliği bırakmıştı. Hakemlerin tekrar görev almasıyla birlikte geri dönen Kalkavan, kariyerinde 216 Süper Lig maçında düdük çaldı. Kalkavan, 2 kez Şampiyonlar Ligi, 7 kez UEFA Avrupa Ligi maçında da düdük çaldı.

ERTUĞRUL DOĞAN NE DEMİŞTİ?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçta görev alan Mete Kalkavan'a, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan maç sonrasında ağır eleştirilerde bulunmuştu. Doğan, "Ahlaksızlığın, terbiyesizliğin bitmesi lazım. VAR'a oturan arkadaş bir daha Türkiye'de hakemlik yapabilecek mi, merak ediyorum! Eğer hakemlik yapacaksa, bunu kimin onay ve rızasıyla yapacak. Çok merak ediyorum. VAR'daki neye bakıyor! Nasıl insanlarsınız siz ya! Hiç mi utanma duygunuz yok! Sahadaki nereye bakıyor, VAR'daki nereye bakıyor! Bu kadar ahlaksızlık olabilir mi!" demişti.
CHP’li Esenyurt Belediyesi'nden İsrail ürünlerini boykot teklifine veto
AK Partili Dağ: İstanbul ve Ankara'yı alacağız
Meral Akşener'den CHP'deki değişime ilk yorum: Hepsi değişim havarisi oldu
Yerel seçim heyecanı: AK Parti aday belirleme sürecine başladı
Boykot dalga dalga yayılıyor: İstanbul ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden okullar için karar
Netanyahu'dan Gazze'ye çökme planı: ‘Bir sonraki aşama’ diyerek duyurdular! İsrail bir cephe daha mı açacak?
İsrail'de Netanyahu protestoları: İsrail Meclisi önünde çadır kurdular
ABD ve İsrail arasında Gazze çatlağı! Biden'dan Netanyahu'ya 3 günlük teklif: İkiyüzlülükte sınır tanımıyorlar
Bakan Yerlikaya: PKK bitme noktasına geldi
Merkez Bankası'ndan yeni sadeleşme adımı: Özet döviz pozisyon raporlaması uygulamasına son verildi
ABD'den akıllara zarar sözler! İsrail'in vahşetine kanlı kılıf!
O tweet çok ağrıma gitti! Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmediğini açıkladı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 12 hedef imha edildi
MKYK toplantısı sona erdi... Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor...
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna saldırı
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Yavaş’ın karşısına kimi çıkartırsak çıkaralım açık ara önde kazanır
Evi olmayana fırsat doğacak! Bakan Özhaseki’den İstanbul açıklaması: 1 sene içinde devreye alınacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan deprem bölgesine ilişkin açıklama! 3 trilyon liradan fazla para harcanacak
Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze'yi 'süresiz' işgal planı...
ABD'den gerilimi tırmandıracak hamle! İkiyüzlü İsrail stratejisi: Orta Doğu'daki maşasına gönderecek!
Heyecanlandıran keşif: Dökülen sıvanın altından 700 yıllık tarih çıktı

Heyecanlandıran keşif: Dökülen sıvanın altından 700 yıllık tarih çıktı

Elazığ'da heyecanlandıran keşif! Ağaç dikerken buldu: Önce Roma dönemine ait mozaik ardından duvarlar ortaya çıktı

Elazığ'da heyecanlandıran keşif! Ağaç dikerken buldu: Önce Roma dönemine ait mozaik ardından duvarlar ortaya çıktı

İlk evini alacaklara özel hazırlanan konut kampanyası netleşiyor! 1,20 faiz 120 ay vade ile ek şartları taşıyan herkes başvurabilecek

İlk evini alacaklara özel hazırlanan konut kampanyası netleşiyor! 1,20 faiz 120 ay vade ile ek şartları taşıyan herkes başvurabilecek

Ay yolculuğuna çıkacak! Türkiye'nin ilk uzay aracı için tarih verildi! 'Derin Uzay' araştırmalarına kapı açacak

Ay yolculuğuna çıkacak! Türkiye'nin ilk uzay aracı için tarih verildi! 'Derin Uzay' araştırmalarına kapı açacak

Dilan ve Engin Polat davasında kayyum atama talebi kabul edildi

Dilan ve Engin Polat davasında kayyum atama talebi kabul edildi

İnternetten ürün alıp satanlar dikkat! Bakanlık harekete geçiyor... Kozmetik, beyaz eşya...

İnternetten ürün alıp satanlar dikkat! Bakanlık harekete geçiyor... Kozmetik, beyaz eşya...